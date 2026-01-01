Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Akce KORUND ve Zlíně vrcholí
Tým specialistů se i ve Zlínském kraji věnoval celorepublikové akci KORUND.
Celorepubliková akce KORUND, zaměřená na kontrolu a potírání nelegálního nakládání s psychoaktivními a psychomodulačními látkami, vrcholí také ve Zlínském kraji. Náš kraj byl plnohodnotnou součástí této rozsáhlé operace, která probíhala koordinovaně napříč celou republikou.
S blížícím se létem a obdobím školních prázdnin roste potřeba zvýšeného dohledu nad bezpečností mladých lidí. Právě toto období bývá spojeno s větším množstvím volného času, setkáváním ve skupinách a bohužel také s experimentováním s návykovými látkami. Policisté ve Zlínském kraji proto v rámci akce KORUND zaměřili svou pozornost na místa, která mohou být zdrojem rizikových produktů.
Kriminalisté toxi týmu společně s dalšími policisty provedli ve Zlínském kraji rozsáhlé kontroly provozoven zaměřených na prodej psychoaktivních a psychomodulačních látek. Do kontrol byli přizváni také zástupci příslušných kontrolních orgánů, kteří se zaměřili na dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti, hygieny a nakládání s těmito produkty. Během akce bylo prověřeno více než čtyřicet míst, kde mohly být nabízeny výrobky představující riziko pro zdraví, zejména mladých lidí.
V souvislosti s intoxikacemi mladých lidí provedli tento týden krajští kriminalisté domovní prohlídku v sídle zájmové společnosti, prohlídku její provozovny a devíti samoobslužných automatů. Realizace probíhala současně ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Zajištěno bylo více než 3 500 předmětů, které budou podrobeny znaleckému zkoumání na přítomnost zakázaných látek.
Naším cílem je nejen postihovat protiprávní jednání, ale především předcházet situacím, které mohou mít vážné zdravotní následky. Bohužel se setkáváme s případy, kdy mladí lidé končí po požití těchto látek v péči lékařů. Důrazně varujeme před experimentováním s neznámými látkami. Jejich účinky mohou být okamžité, nepředvídatelné a život ohrožující. Léto není prostor pro risk, ale pro bezpečí.
26. června 2026, mjr. Šárka Trnková