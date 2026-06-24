Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Akce KORUND na jižní Moravě
Tisíce zajištěných nebezpečných výrobků.
Nejen kriminalisté z toxi týmu, ale i další jihomoravští policisté v rámci akce KORUND zkontrolovali spolu s Celní správou České republiky, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Českou obchodní inspekcí a krajskou hygienickou stanicí více než tři desítky prodejen nabízející psychoaktivní a psychomodulační látky. Důvodem je nárůst intoxikovaných, zejména mladých lidí a ochrana jejich zdraví, či zamezení uvádění závadového zboží na trh.
Při kontrolách jsme zajistili tisíce výrobků: květy konopí, elektronické cigarety, vapy, jejich náplně, cukrovinky (želé, medvídci), dále několik desítek kil sušiny konopí, několik stovek kilogramů kratomu. Na Moravě jsme také zajistili pět samoobslužných automatů s těmito látkami. V rámci akce řešíme několik trestných činů. Jde o neoprávněné nakládání s psychomodulačními látkami (kratom) či neoprávněné nakládání s psychoaktivními látkami (MDMA – PINACA). Další postup toxitýmu bude záviset na výsledcích chemické expertízy. Spolupracující organizace řeší desítky přestupků a správních deliktů dle své kompetence.
mjr. Pavel Šváb, 24.06.2026