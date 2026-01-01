Policie České republiky  

Akce „IZS pro MŠ“

V Jiráskových sadech se předškolní děti seznamovaly s činností složek integrovaného záchranného systému. 

Na dětském dopravním hřišti v Jiráskových sadech v Litoměřicích se první květnovou středu konala akce s názvem „IZS pro MŠ“, určená především pro předškolní děti. Jejím hlavním cílem bylo seznámit nejmenší děti s činností složek integrovaného záchranného systému a přiblížit jim jejich důležitou roli.

Jedním ze zajímavých stanovišť byla prezentace Policie ČR, kde si děti mohly prohlédnout vybavení policistů hlídkové služby. Měly možnost vyzkoušet si ochranné pomůcky, nahlédnout do služebního vozidla a seznámit se s výstrojí i výzbrojí. Akce vzbudila velký zájem a zúčastnilo se jí téměř 300 dětí z litoměřických mateřských škol.

06. 05. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

