Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Akce autobus
Policisté se zaměřili především na řidiče nákladních automobilů.
V pátek 7. srpna proběhla na Písecku dopravně bezpečnostní akce, do které se zapojili písečtí dopravní policisté i kolegové z dálničního oddělení Lety. Akce byla zaměřená především na řidiče nákladních automobilů, pro monitorování dopravních přestupků policisté využili policejní autobus, ze kterého mohli dobře zjistit, co se děje v kabinách.
Řidiče, kteří porušovali pravidla, následně zastavovali policejní hlídky ve služebních vozech i na motorkách.
Během dnešní akce policisté zjistili bohužel i velmi vážné prohřešky, a to i u profesionálních řidičů. Jeden řidič byl pod vlivem alkoholu, jeden řidič měl pozitivní test na omamné a psychotropní látky a následně odmítl i odběr biologického materiálu. Další řidič usedl za volant bez příslušného řidičského oprávnění, odhalili jsme i osobu v pátrání.
Nejčastějším prohřeškem bylo opět nepoužití bezpečnostních pasů, následovalo telefonování za jízdy a také nesprávná jízda v pruzích.
Policisté udělili pokuty za čtyři desítky tisíc korun a několik přestupků předají správnímu orgánu k dalšímu projednání.
por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová
7. srpna 2026