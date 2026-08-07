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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Akce autobus

Policisté se zaměřili především na řidiče nákladních automobilů. 

V pátek 7. srpna proběhla na Písecku dopravně bezpečnostní akce, do které se zapojili písečtí dopravní policisté i kolegové z dálničního oddělení Lety. Akce byla zaměřená především na řidiče nákladních automobilů, pro monitorování dopravních přestupků policisté využili policejní autobus, ze kterého mohli dobře zjistit, co se děje v kabinách.

Řidiče, kteří porušovali pravidla, následně zastavovali policejní hlídky ve služebních vozech i na motorkách.

Během dnešní akce policisté zjistili bohužel i velmi vážné prohřešky, a to i u profesionálních řidičů. Jeden řidič byl pod vlivem alkoholu, jeden řidič měl pozitivní test na omamné a psychotropní látky a následně odmítl i odběr biologického materiálu. Další řidič usedl za volant bez příslušného řidičského oprávnění, odhalili jsme i osobu v pátrání.

Nejčastějším prohřeškem bylo opět nepoužití bezpečnostních pasů, následovalo telefonování za jízdy a také nesprávná jízda v pruzích.

Policisté udělili pokuty za čtyři desítky tisíc korun a několik přestupků předají správnímu orgánu k dalšímu projednání.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová

7. srpna 2026

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Akce autobus 7.8.2026

Akce autobus 7.8.2026 

Detailní náhled

Akce autobus 7.8.2026

Akce autobus 7.8.2026 

Detailní náhled

Akce autobus 7.8.2026

Akce autobus 7.8.2026 

Detailní náhled

Akce autobus 7.8.2026

Akce autobus 7.8.2026 

Detailní náhled

Akce autobus 7.8.2026

Akce autobus 7.8.2026 

Detailní náhled

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