Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Akce ARDEA II
Kriminalisté se v průběhu akce zaměřili především na potírání pouliční kriminality a pátrání po osobách v celostátním pátrání.
V pořadí již druhá policejní akce za sedm dní se stejným zaměřením proběhla ve středu 19. listopadu na celém území třetího policejního obvodu. I tentokrát se kriminalisté zaměřili především na pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách a pouliční kriminalitu. V průběhu celodenní akce zkontrolovali bezmála tři sta osob, sto patnáct vozidel a provedli kontrolu dvanácti vytipovaných objektů. Vypátrali šest osob v celostátním pátrání, udělili několik pokut na úseku drogové kriminality a zahájili trestní stíhání šesti osob pro majetkové, drogové a násilné trestné činy.
V průběhu těchto dvou navazujících policejních akcí kriminalisté třetího policejního obvodu vypátrali celkem jedenadvacet osob v celostátním pátrání.
Tyto akce nejsou v metropoli ojedinělé a do konce roku jich několik ještě proběhne.
Policejní akce DOHLED a ARDEA - Policie České republiky
por.Mgr. Jan Rybanský
21. listopad 2025