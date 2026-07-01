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Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Akce „Alkohol, drogy a mládež“ na Ostrovsku

Policisté zkontrolovali na šest desítek osob. 

V souvislosti se začátkem letních prázdnin policisté z obvodního oddělení Ostrov uskutečnili akci s názvem „Alkohol, drogy a mládež“, která byla zaměřena na kontrolu dodržování zákazu prodeje alkoholu osobám mladším 18 let. Policejní akce se uskutečnila v pátek 26. června letošního roku od odpoledních až do nočních hodin v různých městech a obcích na Ostrovsku.

Akce se zúčastnila téměř desítka policistů a zapojena do ní byla také pracovnice z Odboru sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Během akce policisté zkontrolovali 58 osob, z toho jich bylo 25 mladistvých a 8 nezletilých.

Ve 33 případech policisté v rámci kontroly provedli orientační test na přítomnost alkoholu a v šesti případech test na přítomnost omamných a psychotropních látek. V rámci těchto kontrol měla 16letá dívka pozitivní test na přítomnost alkoholu, který vyšel s výsledkem 0,2 promile. Policisté následně kontaktovali její rodiče, bylo učiněno opatření ze strany OSPOD a zároveň se budou policisté tímto případem i nadále zabývat.

Kromě toho policejní hlídka prováděla v Ostrově a okolí silniční kontroly. V rámci těchto kontrol bylo uloženo 13 příkazu na místě, tedy pokut. Nejčastějšími přestupky byl technický stav vozidel.

Policisté budou v podobných kontrolách pokračovat, zároveň preventivně působit na občany a tímto předcházet protiprávnímu jednání.

nprap. Jakub Kopřiva
1.7.2026

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