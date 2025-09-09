Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Akce Adam
Policisté kontrolovali mládež a provozovny
Na konci uplynulého pracovního týdne se setkali policisté a strážníci v mostecké problémové lokalitě. Nejen ve „Stovkách“ pokračovala jedna z plánovaných, ale nepravidelných společných akcí. Uniformované hlídky plnily úkoly, které vzešly z jednání od kulatého stolu, a na kterých se dohodli zástupci vedení Policie České republiky, územního odboru Most a městské policie.
Tentokrát bylo čtyřhodinové setkání rozšířeno na celé území okresního města v rámci celostátní kontrolní akce „Alkohol, drogy a mládež“. Ta navazuje na sérii obdobných kontrol, které probíhají pravidelně od roku 2015. Cílem je prověřit dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu, tabákových a nikotinových výrobků dětem. Zaměřena byla také na kontrolu provozoven. Mimo policistů a strážníků se připojili i pracovnice OSPODU, České obchodní inspekce a hasiči.
Během opatření společně provedli kontrolu 12 provozoven včetně heren. Dvě z nich se ocitnou ve správním řízení za prodej alkoholu osobám mladším 18 let. Celkem se podařilo zkontrolovat 166 osob a 25 motorových vozidel. Hlídky zjistily, že pět osob mladších 18 let mělo pozitivní dechovou zkoušku. Vypátraly jednoho muže, který byl v pátrání, protože se vyhýbal vězení. Policisté také zadrželi řidiče, který seděl za volantem s pozitivním testem na přítomnost drog. Uložili dvě pokuty. Jednomu z řidičů odebrali registrační značky a dva prohřešky oznámili správnímu orgánu.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
9. záři 2025