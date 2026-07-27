Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Akce „ADAM“ v Prachaticích
Cílem bezpečnostního opatření „Alkohol, drogy a mládež“ je snížení zpřístupnění alkoholu a drog dětem.
V pátek 24. 7. 2026 proběhlo v Prachaticích preventivně bezpečnostní opatření s názvem „ADAM“ - Alkohol, drogy a mládež 2026, jehož cílem byla kontrola dodržování zákona číslo 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Akce reaguje na stále ne příliš příznivý stav v oblasti dostupnosti alkoholu, tabáku i nelegálních drog dětem v České republice. Je zaměřena především na ty, kteří alkohol a drogy nezletilým a mladistvým zpřístupňují. V rámci opatření se policisté dále zaměřili na pátrání po hledaných osobách a věcech na teritoriu okresu Prachatice a na řidiče pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Zkontrolovali více jak 100 řidičů. Nikdo z nich nebyl pod vlivem alkoholu, jednomu z řidičů vyšel pozitivní test na amfetaminy a metamfetaminy.
Do akce bylo nasazeno 24 policistů z územního odboru policie Prachatice a 4 pracovníci České obchodní inspekce. Společně zkontrolovali na 174 osob a 6 provozoven. Pozitivním zjištěním bylo, že ve zkontrolovaných provozovnách nezjistili ani jednu osobu ve věku mladší 18 let pod vlivem alkoholu nebo drog. Méně pozitivním zjištěním však bylo, že ve čtyřech provozovnách mladistvým figurantkám alkohol poskytli. Tyto případy si na místě vyřešila Česká obchodní inspekce.
por. Bc. Martina Joklová
27. července 2026