Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Akce ADAM na Lounsku
Policisté nalezli děti pod vlivem alkoholu.
V uplynulém víkendu se policisté z územního odboru Louny zapojili do celorepublikové akce s názvem „Alkohol drogy a mládež“ (ADAM). Ta navazuje na sérii obdobných kontrol, které probíhají pravidelně od roku 2015. Cílem je prověřit dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu, tabákových a nikotinových výrobků dětem.
Na Žatecku a Podbořansku bylo zkontrolováno několik provozoven společně s lokalitami, kde se mládež nejvíce zdržuje. Policisté zkontrolovali bezmála stovku osob, přičemž z tohoto počtu bylo 15 osob mladších 18 let s pozitivním výsledkem na alkohol v dechu. Nejvyšší naměřená hodnota certifikovaným přístrojem se pohybovala u šestnáctiletého chlapce velmi těsně pod hranicí 1 ‰. Zjištěné skutky jsme zaevidovali v přestupkové rovině a oznámili na místně příslušný orgán k projednání.
Jakýkoliv prodej nebo podání alkoholu osobě mladší 18 let zákon striktně zakazuje. Ti jenž platnou legislativu poruší, riskují vysoké pokuty. Zákon tak kupříkladu jasně stanovuje, že fyzická osoba, která prodá nebo podá alkohol osobě mladší osmnácti let, se dopustí přestupku a za ten lze uložit pokutu až do výše 150 tisíc korun. V případě, že se takového jednání dopustí vůči osobě mladší patnácti let, zvyšuje se horní hranice sazby na dvojnásobek. Skutkovou podstatu trestného činu podání alkoholu dítěti naplní ten, „kdo ve větší míře nebo opakovaně prodá, podá nebo poskytne dítěti alkohol.“ Takové osobě pak hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.
29. června 2026
nprap. Jakub Mareš
tiskový mluvčí
KŘP Ústeckého kraje