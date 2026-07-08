Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Akce „ADAM“ na Litoměřicku
Prázdniny mají být plné zážitků, ne alkoholu.
S příchodem letních prázdnin litoměřičtí policisté opět zesílili preventivní kontroly zaměřené na dodržování zákazu požívání alkoholu a jiných návykových látek dětmi a mladistvými. O uplynulém víkendu proto vyrazilo do ulic více policistů než obvykle.
V rámci akce „ADAM“ (Alkohol, drogy a mládež 2026) se policisté zaměřili nejen na kontrolu nezletilých, ale také na dodržování veřejného pořádku a silničního provozu. Hlídky působily tentokrát především v Litoměřicích a Lovosicích, kde kontrolovaly veřejná prostranství, restaurace, bary i další podniky, ve kterých se schází větší počet lidí. Do akce se tradičně zapojily také pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
Od pátečního večera do poloviny sobotní noci policisté zkontrolovali několik desítek mladistvých, přičemž u 11 kontrolovaných bylo zjištěno ovlivnění alkoholem. Jednalo se o 7 chlapců a 4 dívky, jejichž hodnoty dechových zkoušek se pohybovaly od 0,18 až do 1,43 promile. Kdo poskytl mladým lidem alkoholické nápoje, je předmětem dalšího šetření.
Mladiství ve věku od 14 do 17 let byli následně předáni rodičům a záležitost s nimi nadále bude řešit oddělení sociálně právní ochrany dětí.
Preventivně-bezpečnostní akce tohoto typu budou policisté na Litoměřicku realizovat i v průběhu celých letních prázdnin. Jejich smyslem je nejen důsledná kontrola dodržování zákona, ale především ochrana dětí a mladistvých, předcházení rizikovému chování a posilování pocitu bezpečí obyvatel i návštěvníků regionu. Policisté současně připomínají, že za podávání alkoholu osobám mladším 18 let hrozí odpovědným osobám postih a že právě zodpovědný přístup rodičů, provozovatelů podniků i široké veřejnosti hraje v ochraně mladistvých zásadní roli.
8. července 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje