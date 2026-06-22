Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Akce „ADAM“ na Chomutovsku
S blížícími se prázdninami policisté pokračují v akcích zaměřených na kontroly užívání alkoholu a jiných návykových látek dětmi.
Během uplynulého víkendu chomutovští policisté opět vyrazili do ulic ve větším než obvyklém počtu. Důvod byl prostý. Naplánovali jsme další akci zaměřenou na kontrolu dodržování zákazu užívání alkoholu a jiných návykových látek dětmi, kontroly ubytoven, a také veřejného pořádku ve vytipovaných lokalitách. Naše aktivity směřovaly do různých míst zejména v Chomutově, Jirkově, Kadani a Klášterci nad Ohří, kde jsem kromě veřejných prostranství „navštívili“ také restaurace, bary a zábavní podniky. Mimo již tradiční součinnosti s kolegy z cizinecké policie jsme využili opět i spolupráce se strážníky městských policií a v některých případech i s pracovnicemi oddělení sociálně právní ochrany dítěte.
Od pátečního večera do poloviny sobotní noci jsme zkontrolovali 80 mladistvých, z nichž u dvou jsme zjistili ovlivnění alkoholem. Jednalo se o patnáctileté chlapce, jeden z nich nadýchal 0,3 a druhý 1,3 promile. Oba jsme předali rodičům a záležitost s nimi nadále bude řešit oddělení sociálně právní ochrany dítěte.
Kromě toho jsme zkontrolovali přes 400 dalších osob (zejména cizinců) a desítky vozidel. Celkem jsme odhalili 11 přestupkových jednání. Mezi zkontrolovanými cizinci byly totiž čtyři osoby, které neměly v pořádku doklady a jedna osoba s nelegálním pobytem na našem území. Dalších pět přestupků bylo zjištěno v rámci kontrol vozidel a jako přestupek jsme řešili také jednání muže, který odmítal předložit doklady, nespolupracoval při zjištění jeho totožnosti a přes výzvy policistů chtěl místo opustit. Nezbylo tedy nic jiného, než s užitím donucovacích prostředků dotyčného dopravit na služebnu ke zjištění totožnosti. Za své jednání si „vysloužil“ udělení pokuty.
Další podobné akce plánujeme i na nadcházející období.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
22. června 2026