AI Act
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací.
„…jak se Policie České republiky vypořádala s požadavky nařízení (EU) 2024/1689 ze dne 13. června 2024, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci a mění nařízení (ES) č. 300/2008, (EU) č. 167/2013, (EU) č. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 a (EU) 2019/2144 a směrnice 2014/90/EU, (EU) 2016/797 a (EU) 2020/1828 (nařízení o umělé inteligenci)“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádosti posoudila a sdělila žadateli následující.
Automatizované zpracování a profilování dle definice nařízení (EU) 2024/1689 – tzv. AI actu Policie České republiky neprovádí. Všechny systémy, které spadají do kategorie nepřijatelného rizika dle uvedené legislativy, splňují veškeré požadavky stanovené mezinárodní i národní legislativou.“
pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 27. 11. 2025