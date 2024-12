Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Ahoj mami…

CHOMUTOVSKO - Falešný syn připravil seniory o desetitisíce.

„Ahoj mami, tohle je moje nové číslo. To staré můžeš smazat.“ Také tímto nebo podobným způsobem zkouší podvodníci oslovit své budoucí oběti, od nichž pak lákají peníze. Vyprávět by o tom mohl starší pár z Chomutova…

Před pár dny ve večerních hodinách dostala přesně takovou zprávu na Whatsapp 63letá žena. Telefonní číslo, z něhož byla zpráva zaslána, neměla uložené. Nenapadlo ji, že by se mohlo jednat o podvod a uvěřila, že jí píše opravdu její syn. Proto odepsala, že si nové číslo uložila. Následně jí však domnělý syn napsal, že jeho starý mobil byl poškozen vodou, spadl mu do záchodu, a proto si pořídil nový. Když dotyčná zkoušela na číslo volat, telefon nikdo nebral. Poté jí chodily zprávy od „syna“ ve smyslu, že má problém, že musí zaplatit dvě faktury, ale nemůže momentálně kvůli novému mobilu ještě použít online bankovnictví. A že potřebuje, aby mu rodiče pomohli a zaplatili za něho. Prý jim to hned další den vrátí. Následně zaslal platební údaje k zaslání částky přes 1900 euro do Švýcarska, a to s instrukcí pro matku, aby mu poslala „potvrzení o platbě“. Když se žena podivila, proč tolik, tak jí odpověděl, že platba je za mobil, notebook a tablet a hned ráno pošle peníze zpět. Dále naléhal a prosil, aby rodiče hned peníze poslali. Dotyčná i s manželem se tímto bohužel nechali zmanipulovat a požadovanou částku (v přepočtu skoro 50 tisíc korun) ze svého účtu převedli. Svých peněz se však již samozřejmě nedočkali, a když další den přišel na návštěvu jejich skutečný syn, tak zjistili, že se stali obětí podvodu. Syn měl stále původní telefonní číslo a o popsané události nic nevěděl. Rodičům řekl, že byli podvedeni a ti se pak obrátili na banku a policii.

Policisté varují

Nenechte to dojít až sem. Buďte opatrní a při podezřelém telefonátu nebo obdobné zprávě si informace ověřte u příbuzných či známých. V žádném případě se nenechte „zlomit“ domnělou časovou tísní a nečiňte žádné kroky „pod tlakem“. Kdykoli také můžete zavolat na linku 158.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 16. prosince 2024

