Policie České republiky  

Ahoj mami, ztratila jsem mobil....

Další podvodník kontaktoval s touto legendou poškozenou ženu. 

O podvodnících a jejich nekalých praktikách vás informujeme velmi často. V poslední době se setkáváme s podvodníky, kteří se vydávají za falešné policisty, bankéře, americké vojáky, ale i za člena rodiny.

Takto to bylo i v tomto případě, kdy poškozenou z Kladna kontaktovala "dcera". Ve zprávě bylo napsáno: "Ahoj mami, ztratila jsem telefon, tohle je moje nové číslo....." Poškozená si začala s domnělou dcerou psát a ta jí požádala o pomoc, kdy uvedla, že v novém telefonu nemá internetové bankovnictví, proto poškozená za svou "dceru" odeslala na jiný účet 50 tisíc korun. Samozřejmě se ale jednalo o podvod.

Z bankovního účtu, na který byly peníze zaslány, pak měl v bankomatu hotovost vybírat neznámý muž. 

Policisté by proto neznámého muže na fotografii potřebovali k celé věci vyslechnout. Žádáme muže, aby se přihlásil policistům z obvodního oddělení Kladno na tel. číslo 974 873 500. Stejně tak žádáme i ostatní svědky, kteří by muže poznali, aby se taktéž ozvali na toto číslo.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
6. listopadu 2025

