Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
„Ahoj mami, mám nové číslo… napiš mi na WhatsApp.“ - Tohle není vaše dítě, ale podvodník!
Na WhatsAppu se objevuje čím dál častěji vlna podvodů, při nichž se útočníci vydávají za rodinné příslušníky a snaží se získat peníze. Typicky začínají zprávou „Ahoj mami, mám nové číslo…“. Policie už eviduje desítky případů s vysokými finančními ztrátami i přes snahu informovat veřejnost prostřednictvím sociálních sítích a velké množství článků ve zpravodajských denících.
V Česku se šíří vlna podvodů prostřednictvím aplikace WhatsApp. Útočníci se vydávají za členy rodiny a snaží se vylákat z důvěřivých lidí peníze. Nejčastěji cílí na starší občany, kteří by v nouzi bez váhání pomohli svým dětem či vnukům. Ve skutečnosti však nejde o příbuzné, ale o zkušené podvodníky.
Schéma je stále stejné – přijde vám zpráva z neznámého čísla s textem: „Ahoj mami, mám nové číslo…“ Následuje prosba o rychlou finanční pomoc s příslibem, že vše bude hned vráceno. Jen od začátku letních prázdnin 2025 policisté na Kladensku zaznamenali 18 podobných případů. Někteří lidé přišli i o statisíce korun, protože si neověřili, s kým ve skutečnosti komunikují.
Jak podvod rozpoznat- Prvním varovným signálem je neznámé číslo. Zvláštní pozornost věnujte předčíslí – zatímco české číslo má vždy +420, podvodníci často využívají zahraniční předvolby. Například v poslední vlně šlo o čísla začínající na +33, tedy z Francie. Další indicie je oslovení – útočník většinou nepoužívá jméno, protože neví, jak se v rodině běžně oslovujete.
Jak se bránit
- Zavolejte zpět na původní číslo nebo využijte jiný komunikační kanál (Facebook, Skype, Teams).
- Položte otázku, na kterou znáte odpověď jen vy dva – například jméno rodinného mazlíčka z dětství.
- Dávejte si pozor na naléhavé prosby. Jakýkoli tlak na rychlé jednání je podezřelý.
- Nikdy neposílejte peníze ani osobní údaje, dokud si nejste jistí, kdo je na druhé straně.
- Podezřelý účet na WhatsAppu zablokujte a nahlaste – aplikace ho následně prověří.
- O podvodech mluvte i se svými rodiči či prarodiči – prevence je nejúčinnější obranou.
Co chystá WhatsApp- Momentálně není možné zabránit tomu, aby vám z neznámého čísla přišla zpráva. Vývojáři WhatsAppu však testují novou funkci, která by měla lépe rozpoznávat spam a podvodné zprávy. Už nyní si ale můžete nastavit ztišení hovorů od neznámých čísel, blokovat jednotlivé kontakty nebo zakázat, aby vás do skupin přidávali lidé mimo váš seznam.
Další podvodná jednání, s kterými se můžete v kyberprostoru setkat, naleznete v krátkých reportážím pořadu „Tohle radši nezkoušejte!“ natočených ve spolupráci s PČR.
nprap. Monika Pragerová
PČR, Územní odbor Kladno
17. září 2025