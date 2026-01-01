Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Agresoři muže zbili a shodili do řeky

Procházející pár na náplavce napadla trojice opilců. 

Nepříjemný zážitek mají za sebou dvaatřicetiletý muž a jeho snoubenka, kteří se v neděli v podvečer vypravili na romantickou procházku na náplavku u řeky Svratky. Měli bohužel smůlu na trojici opilců, sedících na lavičce, kteří chtěli patrně za každou cenu vyvolat nějaký konflikt. Na dvojici začali urážlivě a vulgárně pokřikovat. Muži se posmívali, že má hubené nohy a že by ho nejraději zbili, nevybíravě uráželi také jeho přítelkyni, přičemž se chlubili kriminální minulostí. Muž se slovně ohradil, na což skupinka zřejmě čekala a ihned zareagovala fyzickým útokem. Přestože se napadený snažil bránit, proti přesile neměl moc šanci. Schytal několik ran pěstí i kopů až skončil dokonce v řece, kdy po něm agresoři ještě házeli kameny. Vzhledem k tomu, že na místě bylo mnoho svědků, netrvalo dlouho a dorazily policejní hlídky. Všichni tři výtečníci pod vlivem alkoholu i drog skončili na služebně. Nyní se budou zodpovídat z trestného činu výtržnictví, za který jim může hrozí až tři roky za mřížemi. Poškozený měl viditelná poranění, lékařské ošetření ovšem nepožadoval.

por. Andrea Cejnková, 27. května 2026

