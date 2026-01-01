Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Agresor řádil v azylovém centru
Za násilí proti úřední osobě mu hrozí až čtyřletý trest.
Pár panáků alkoholu sehrálo roli v incidentu, k němuž došlo v tomto měsíci v azylovém domě v Klášterci nad Ohří. Jeden z klientů, který byl pod vlivem alkoholu, se choval agresivně a narušoval chod denního centra. I přes opakované výzvy zaměstnance toto zařízení odmítal opustit a vulgárně mu nadával. Pracovník centra tedy přivolal na místo strážníky městské policie, aby situaci vyřešili. Ti po příjezdu dotyčného vyzvali, aby centrum opustil, avšak bez úspěchu. Na strážníky 26letý muž vzápětí začal útočit, odstrkával je a snažil se bránit v provedení jejich zákroku tím, že je opakovaně kopal a útočil na ně pěstmi. Z důvodu pokračujícího agresivního chování zmíněného muže byli na místo vysláni také policisté kláštereckého obvodního oddělení. Ti po příjezdu na místo dotyčného zadrželi a odvezli na Obvodní oddělení v Klášterci, kde s ním provedli potřebné procesní úkony. Dali mu také „dýchnout“, zkouška na alkohol ukázala hodnoty kolem jednoho promile alkoholu. Provedený test na přítomnost drog byl negativní. Sám zadržený muž přiznal, že než se do centra vydal, aby se tam najedl, dal si několik panáků vodky, i když ví, že se tam pod vlivem alkoholu nesmí.
Kvůli násilnému chování vůči zasahujícím strážníkům mu nyní u soudu hrozí až čtyřletý trest odnětí svobody. Policejní vyšetřovatel ho totiž obvinil ze spáchání trestného činu násilí proti úřední osobě.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
Chomutov, 26. března 2026