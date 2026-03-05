Policie České republiky  

Agresivní prodejce vzal na inspektora nůž

Kriminalisté kvůli napadení inspektora zadrželi a obvinili provozovatele prodejny. 

Kriminalisté vyšetřují událost, ke které došlo v tomto týdnu na Chomutovsku. V jedné z prodejen potravin a dalšího zboží se totiž běžná kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce zvrtla v incident, při němž se inspektor bál o život.

Podle dosud zjištěných informací pracovník inspekce v dopoledních hodinách vešel do prodejny, kde byl tou dobou pouze provozovatel, který tam současně prodává. Inspektor se prokázal svým průkazem a požádal dotyčného o součinnost při kontrole, spočívající v předložení příslušných listin. Již po chvíli nastal problém, když se po výzvě k předložení dalšího protokolu prodejce měl začít rozčilovat. Kontrolor mu řekl, ať je v klidu, a aby si daný protokol v klidu našel, že on sám se mezitím podívá do chladícího zařízení a zkontroluje datumy použitelnosti potravin. Poté, co v chladícím boxu našel „prošlé“ potraviny a muže na tuto skutečnost upozornil, rozčílil se prodavač ještě víc a začal inspektora z obchodu vyhazovat. Následně mu také vytrhl z ruky mobilní telefon, na který si kontrolor začal vyhrocenou situaci nahrávat. Mobil si schoval do kapsy kalhot a když nereagoval na výzvy k jeho vrácení, zavolal poškozený z dalšího telefonu na tísňovou linku policie. Vzápětí měl prodavač vzít z pultu nůž a šel proti inspektorovi, kterého strčil a natlačil na mrazák. Takto ho chvíli držel, přičemž měl mít v jedné ruce stále nůž. Pak ho pustil, vrátil se za pult a nůž hodil zpět na místo. Následně po krátkém dohadování vrátil muži mobilní telefon. V té době na místo přijeli policisté, kteří po zjištění okolností incidentu provozovatele prodejny zadrželi a umístili do cely.

Na základě zjištěných skutečností vyšetřovatel zahájil trestní stíhání 40letého muže pro spáchání trestného činu násilí proti úřední osobě. S ohledem na okolnost, že se měl násilného jednání vůči  inspektorovi dopustit se zbraní, hrozí obviněnému v případě soudem prokázané viny uložení trestu odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců až do šesti let.

por. Mgr. Miroslava Glogovská
5. března 2026

