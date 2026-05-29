Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Agresivní, opilý muž
Nejprve napadl policisty slovně, poté fyzicky.
Ve středu kolem jedenácté hodiny večer vyjížděla hlídka českokrumlovských policistů do jedné z ulic města, kde se třiačtyřicetiletý muž nepohodl s několika lidmi a začal ničit zařízení domu. Na policisty hned po jejich příjezdu křičel a vydal se proti nim. Policisté ho podle zákona vyzvali, aby svého jednání zanechal, což neučinil. Zjevně pod vlivem alkoholu následně na zemi zřejmě předstíral, že je mu zle. Přestal komunikovat a bezvládně ležel. V momentu, kdy se nad ním policista sklonil, mu muž uštědřil ránu do obličeje a začal fyzicky útočit. Kopal, kousal a oháněl se kolem sebe rukama. Českokrumlovští kriminalisté muži sdělili obvinění ze spáchání trestných činů násilí proti úřední osobě a výtržnictví.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
29. května 2026