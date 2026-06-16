Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Agresivní muž s nožem skončil do 48 hodin ve vazbě
Jednašedesátiletý muž, který měl nejprve nedaleko centra města vulgárně a agresivně obtěžovat své okolí, se po upozornění ze strany kolemjdoucího obrátil právě proti němu. O několik minut později už byl podezřelý v rukou policistů a dnes čeká ve vazební věznici na rozhodnutí soudu.
K události došlo v sobotu 13. června v odpoledních hodinách. Podle dosud zjištěných skutečností osmatřicetiletý muž procházel místem se svou manželkou a dítětem a všiml si agresivního chování staršího muže vůči neznámé ženě. Když jej vyzval, aby se uklidnil a neobtěžoval ostatní, stal se sám terčem jeho hněvu.
Podezřelý začal muži vulgárně nadávat, pronásledoval jej přes ulici a své jednání postupně stupňoval. Následně vytáhl kuchyňský nůž s čepelí dlouhou přibližně dvanáct centimetrů a poškozenému vyhrožoval. Ten se snažil z místa odejít a ve snaze ochránit sebe i svou rodinu použil jako obranný prostředek teleskopický obušek, který měl uložený v batohu. Ani to však agresora nezastavilo a pokusil se poškozeného napadnout nožem do oblasti zad. Muži se naštěstí podařilo útoku vyhnout a z místa utéct.
Po přijetí oznámení vyjelo na místo několik policejních hlídek. Policisté jednali okamžitě a během několika minut podezřelého muže, který se snažil z místa utéct, zadrželi. Na jejich práci následně navázali kriminalisté a další policisté, kteří případ pečlivě zadokumentovali, zajistili důkazy a provedli všechny potřebné procesní úkony.
Výsledkem rychlé a pečlivé práce plzeňských policistů bylo sdělení podezření ze spáchání přečinů ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, nebezpečného vyhrožování a výtržnictví. Podezřelý tak byl do 48 hodin od zadržení postaven před soud, který rozhodl o jeho vzetí do vazby.
Velké uznání zaslouží také poškozený, který nezůstal lhostejný k nevhodnému chování vůči neznámé ženě a snažil se situaci řešit slušnou výzvou. Jeho rychlá reakce přispěla k tomu, že útok neskončil například vážným zraněním přítomných osob.
por. Michaela Raindlová
16. června 2026