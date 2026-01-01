Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Agresivní muž házel tašky ze střechy
Policisté ve Zbraslavi několik hodin zasahovali proti agresivnímu muži, který ohrožoval okolí. [FOTO]
Ve čtvrtek kolem půl druhé odpoledne vyrazila policejní hlídka společně se sanitkou Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina do obce Zbraslav na Brněnsku, kde v rodinném domě potřebovala pomoc žena. Při poskytování pomoci policisté zjistili, že se na střeše sousedního domu nachází cizí muž, který s původní událostí ani s daným domem nijak nesouvisel. Muž byl nejprve vulgárně agresivní a následně začal strhávat střešní krytinu a házet tašky po policistech i zdravotnících.
Zdravotníci s pacientkou z místa odjeli a policisté si přivolali posily, včetně zásahové jednotky a policejního vyjednavače. Komunikace s agresivním mužem byla velmi obtížná, přičemž pětatřicetiletý muž pokračoval v házení střešní krytiny i během vyjednávání.
Během několikahodiného vyjednávání zůstala uvnitř domu v bezpečí jeho devadesátiletá majitelka, u které hlídkovali policisté ze zásahové jednotky. Opustit dům by pro ni vzhledem k její velmi omezené pohyblivosti bylo velmi riskantní a hrozilo by zasažení padajícími předměty. Policisté proto s ženou na místě vyčkávali, dokud situace nebyla bezpečná.
Kolem 17. hodiny muž na střeše při pohybu uklouzl a samovolně spadl na předzahrádku domu, kde byl policisty zadržen a následně předán do péče zdravotníků. Ti jej za policejní eskorty převezli k vyšetření do Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Přesná právní kvalifikace činu zatím nebyla stanovena a případem se nadále zabýváme.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 7. května 2026.