Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Agresivní muž házel tašky ze střechy

Policisté ve Zbraslavi několik hodin zasahovali proti agresivnímu muži, který ohrožoval okolí. [FOTO] 

Ve čtvrtek kolem půl druhé odpoledne vyrazila policejní hlídka společně se sanitkou Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina do obce Zbraslav na Brněnsku, kde v rodinném domě potřebovala pomoc žena. Při poskytování pomoci policisté zjistili, že se na střeše sousedního domu nachází cizí muž, který s původní událostí ani s daným domem nijak nesouvisel. Muž byl nejprve vulgárně agresivní a následně začal strhávat střešní krytinu a házet tašky po policistech i zdravotnících.

Zdravotníci s pacientkou z místa odjeli a policisté si přivolali posily, včetně zásahové jednotky a policejního vyjednavače. Komunikace s agresivním mužem byla velmi obtížná, přičemž pětatřicetiletý muž pokračoval v házení střešní krytiny i během vyjednávání.

Během několikahodiného vyjednávání zůstala uvnitř domu v bezpečí jeho devadesátiletá majitelka, u které hlídkovali policisté ze zásahové jednotky. Opustit dům by pro ni vzhledem k její velmi omezené pohyblivosti bylo velmi riskantní a hrozilo by zasažení padajícími předměty. Policisté proto s ženou na místě vyčkávali, dokud situace nebyla bezpečná.

Kolem 17. hodiny muž na střeše při pohybu uklouzl a samovolně spadl na předzahrádku domu, kde byl policisty zadržen a následně předán do péče zdravotníků. Ti jej za policejní eskorty převezli k vyšetření do Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Přesná právní kvalifikace činu zatím nebyla stanovena a případem se nadále zabýváme.

por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 7. května 2026.

Odkazy do noveho okna

Foto č. 1

Foto č. 1 

Detailní náhled

Foto č. 2

Foto č. 2 

Detailní náhled

Foto č. 3

Foto č. 3 

Detailní náhled

Foto č. 4

Foto č. 4 

Detailní náhled

Foto č. 5

Foto č. 5 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 