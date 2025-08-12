Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
Agresi si muž vybil na vozidle
Policisté opilého muže zajistili a převezli ho na záchytku.
V neděli 10. srpna po druhé hodině odpoledne přijali policisté oznámení o rvačce, ke které mělo dojít na Husově náměstí v Žirovnici. Na místo vyjely policejní hlídky situaci prověřit. Zjistili, že osmnáctiletý muž opakovaně vstupoval na zahrádku, ze které byl vykázán. Následně se začal chovat velmi agresivně a mlátil rukama do kapoty zaparkovaného vozidla, které poškodil. Ostatní se ho snažili uklidnit. Agrese v muži stoupala a začal se s nimi prát. Silně strčil do pětapadesátiletého muže, který upadl na zem. Při pádu utrpěl zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření. Agresivní muž s policisty nespolupracoval, na výzvy nereagoval. Policisté útočníka zajistili. Dechová zkouška u něho vykázala hodnotu 2,05 promile alkoholu. Po lékařském vyšetření ho policisté převezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Osmnáctiletý muž je podezřelý ze spáchání přestupků proti občanskému soužití, proti veřejnému pořádku a majetku. Případ policisté šetří.
por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
12. srpna 2025