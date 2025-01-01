Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Agendy „zbraně a cizina“ - aktuální úprava úřední doby v Moravskoslezském kraji
Dále, novela zákona o zbraních a zbraňová amnestie.
Změna úřední doby
Dovolíme si oznámit změnu standardní úřední doby pro veřejnost:
- Odbor cizinecké policie: Na obou pracovištích (Ostrava a Frýdek-Místek) oddělení pobytových agend bude úřední doba v pondělí 29. 12. 2025 od 8:00 do 15:00 hodin
ve středu 31. 12. 2025 od 8:00 do 12:00 hodin
Pozn.: Tato krátkodobá změna úřední doby na pracovištích odboru je souladná s úřední dobou Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.
- Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál: Na všech kontaktních místech (Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava) bude úřední doba
v pondělí 29. 12. 2025 od 8:00 do 12:00 hodin
ve středu 31. 12. 2025 bude ZAVŘENO
Pozn.: Krátkodobá změna úřední doby na kontaktních místech odboru souvisí s novelou zákona o zbraních a střelivu, kdy centrální registr zbraní prochází procesem obměny a bude mimo provoz od 24. 12. 2025 do 1. 1. 2026.
Kontakty na obě pracoviště odboru cizinecké policie a kontakty na všechna kontaktní místa odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál jsou zveřejněné zde: https://policie.gov.cz/clanek/krajske-reditelstvi-policie-moravskoslezskeho-kraje-563585.aspx .
Novela zákona o zbraních a střelivu
Od 1. ledna 2026 začne platit nový zákon o zbraních a střelivu (zákon č. 90/2024 Sb.), který nahradí dosavadní předpis z roku 2002. Novela přináší mnoho změn, například digitalizaci dokladů, nové názvosloví a druhy zbrojních oprávnění, stanoví rovněž nové kategorie zbraní a střeliva. Důležité jsou změny v postupu při žádostech o nové zbrojní oprávnění, v prokazování oprávněnosti držení zbraně a změny v místní příslušnosti. Nový zákon zavádí nový pojem „vedlejší držitel zbraně“, zkracuje zdravotní způsobilost a za pozornost stojí jistě i část věnovaná komunikací se správními orgány.
Bližší informace naleznete na policejním webu Policie České republiky www.policie.gov.cz: https://policie.gov.cz/clanek/zakon-o-zbranich-bude-mit-novou-podobu.aspx .
Informace ke zbraňové amnestii
Vždy v návaznosti na novelu zákona o zbraních a střelivu přichází s účinností (nyní k 1. 1. 2026) v úvahu i zbraňová amnestie. Poslední proběhla v roce 2021, uvedené zajišťují policisté z odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál. Občané mají možnost beztrestně odevzdat Policii ČR zbraně a střelivo, ke kterým nemají příslušné oprávnění. Tématu se budeme podrobněji ještě věnovat, zveřejníme detailní a stěžejní informace, kontakty a tak dále. Již nyní bychom ale apelovali na všechny, kteří plánují zbraňové amnestie využít, nechť sami nemanipulují se zbraněmi ani střelivem. Určitě není z bezpečnostního hlediska vhodné je „nabalit do tašky“ a odnést policistům. V prvé řadě nás kontaktujte, policisté vám sdělí další postup.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 17. prosince 2025