Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Agenda „zbraně“ - aktuální úprava úřední doby
Oznamujeme změnu standardní úřední doby pro veřejnost Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál.
Na všech kontaktních místech (Cheb, Karlovy Vary, Sokolov) bude úřední doba pro veřejnost upravena takto:
v pondělí 29. 12. 2025 od 8:00 do 12:00 hodin
ve středu 31. 12. 2025 bude ZAVŘENO
Krátkodobá změna úřední doby na kontaktních místech odboru souvisí s novelou zákona o zbraních a střelivu, kdy centrální registr zbraní prochází procesem obměny a bude mimo provoz od 24. 12. 2025 do 1. 1. 2026.
Novela zákona o zbraních a střelivu
Od 1. ledna 2026 začne platit nový zákon o zbraních a střelivu (zákon č. 90/2024 Sb.), který nahradí dosavadní předpis z roku 2002. Novela přináší mnoho změn, například digitalizaci dokladů, nové názvosloví a druhy zbrojních oprávnění, stanoví rovněž nové kategorie zbraní a střeliva.
Bližší informace naleznete na adrese: https://policie.gov.cz/clanek/zakon-o-zbranich-bude-mit-novou-podobu.aspx .
Informace ke zbraňové amnestii
V návaznosti na nový zákon proběhne od 01. 01. 2026 do 30. 06. 2025 tzv. „zbraňová amnestie“, která občanům umožňuje beztrestně odevzdat Policii ČR zbraně a střelivo, které neoprávněně přechovávají.