Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Adventní mumraj, kapsářův ráj!
Buďme ostražití, stačí jen malá chvilka!
Adventní čas na nás pomalu začíná dýchat ze všech stran. Obchody se plní různými čokoládovými figurkami, ozdobami a jinými lákadly. Náměstí ve městech a v obcích, ta jsou protkaná vůní svařeného vína, jehličí a nejrůznějších dobrot a trhy září miliony světel. Nastává doba, kdy se vypravujeme do obchodů s cílem vybrat a zakoupit různé dárky pro své blízké nebo pořídit potraviny. Navštěvujeme vánoční trhy, kde se lidé baví, nakupují a poslouchají hudební představení. Mnozí podlehnou nákupní euforii a v přeplněných dopravních prostředcích, v obchodech a na ulicích, přestanou věnovat patřičnou pozornost svým taškám, batohům a kabelkám, včetně jejich obsahu.
Policisté se v tomto období o to častěji zaměřují na místa, kde se pohybuje větší množství osob, zejména u obchodních domů, supermarketů, ale také na náměstích, kde probíhají vánoční trhy a různá vystoupení. Namátkově kontrolují parkoviště i obchody, s cílem upozornit zákazníky na ochranu svých věcí i vozidel.
Velké množství případů kapesních krádeží není poškozeným odhaleno ihned, což následně komplikuje práci policie, která při následném prověřování problematicky zjišťuje samotné místo spáchání trestného činu a samozřejmě to znamená obtíže při odhalení pachatele. Na policii v tomto období přijímáme velmi často oznámení o krádeži peněženky s finančním obnosem, osobních dokladů - občanských a řidičských průkazů, cestovních pasů, dokladů od vozidel, platebních karet peněžních ústavů a mobilních telefonů, kdy poškození samozřejmě přichází i o veškeré své kontakty a telefonní čísla svých známých.
Nejsou výjimkou případy, kdy lidé v nákupních centrech zavěsí své tašky, batohy, ale také bundy s osobními věcmi na nákupní vozík v době, kdy si vybírají zboží, čímž usnadňují pachateli jeho práci.
Během adventního období budou policisté, vybaveni dlouhými zbraněmi, provádět zvýšený dohled nad bezpečností obyvatel na frekventovaných místech. Mezi taková místa patří zejména obchodní centra, kde se v předvánočním čase zvyšuje počet nakupujících. Vlaková a autobusová nádraží, která jsou často přeplněná cestujícími, a také tradiční vánoční trhy, které lákají tisíce návštěvníků. Zvýšený dohled se však nebude týkat jen těchto lokalit. Policisté budou přítomni i v okolí univerzit, škol a dalších zařízení, kde se pohybuje velké množství lidí. Cílem těchto opatření je především zajistit klidné a bezpečné prožití adventního času pro všechny občany.
Doporučení Policie ČR:
- Vždy si řádně uzavřete a zajistěte kabelku či batoh!
- Á, abych nezapomněl, když nakupujeme dárky pro nejbližší, nemůžeme přestat věnovat pozornost svým věcem!
- Nenechávejte v zaparkovaném vozidle viditelně žádné cennosti, tašku s nákupem nebo elektroniku!
- Obezřetnost se vyplatí! Například dávat si své finanční prostředky na vícero míst!
- Celkem jednoduché! Vnímejte, co se kolem vás děje!
- Eliminujte nebezpečí krádeže vlastní prevencí!
- 2025 důvodů, proč si na sebe a na své věci dávat pozor!
V případě krádeže platební karty - okamžitě volejte pobočku peněžního ústavu, ztrátu oznamte a proveďte blokaci.
Pachatelé kapesních krádeží využívají chvilkové nepozornosti občanů. Kapsářům nahrává nejen obratnost a šikovnost, ale také fakt, že si občané nedávají pozor na věci, které mají při sobě.
Ochrana osobního majetku je věcí každého z vás, pokud chcete udělat radost na vánoční svátky svým blízkým a ne kapsářům, dodržujte uvedené rady Policie ČR.
Další nepříjemnosti čekají majitele vozidel, kteří zaparkují na parkovištích u obchodních domů a po návratu z nákupů zjistí, že jejich automobil byl vykraden. Majitelé i spolucestující zanechávají ve vozidlech různé věci, které lákají zloděje. Nezanechávejte na viditelných místech žádné cenné věci, doklady a tašky. V těchto případech neprodleně oznamte vloupání do vozidla na nejbližší oddělení policie.
Údaje ze statistik sice v období od ledna do listopadu hovoří o mírném meziročním poklesu nápadu trestné činnosti, týkající se problematiky kapesních krádeží a vloupání do motorových vozidel, a to jednak co do počtu, tak i ve výši škody, ale čeká nás ten obávaný závěr roku, kdy se zapomínáme soustředit na své osobní věci a spoléháme na to, že nám se to přeci nemůže stát.
Přejeme klidný a pohodový adventní čas. A nezapomínejme, že prevence byla, je a bude klíčem k našemu bezpečí!
25. listopadu 2025
kpt. Mgr. Tomáš Frolík
oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje