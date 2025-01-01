Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Advent, čas bezpečí a klidu

Policisté před Vánoci zintenzivňují hlídkovou činnost. /VIDEO/ 

Nákupní horečka předvánočního období v uplynulém víkendu vrcholila při prodejních akcích Black Friday. Tomu odpovídá i vyšší nasazení policejních hlídek zejména ve větších městech, na hromadných akcích a v nákupních centrech. V ulicích tak můžete potkat uniformované policisty i s dlouhými zbraněmi, hůře si však povšimnete kriminalistů (v civilu), kteří se zaměřují na majetkovou trestnou činnost. U obchodních center mají zase plné ruce práce dopravní policisté, kteří v případě potřeby usměrňují dopravu a nebo urychleně likvidují dopravní nehody.

Na co bychom si měli dát v adventním období především pozor najdete v tomto článku.

por. David Chaloupka. 1. prosince 2025

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 