Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Advent, čas bezpečí a klidu
Policisté před Vánoci zintenzivňují hlídkovou činnost. /VIDEO/
Nákupní horečka předvánočního období v uplynulém víkendu vrcholila při prodejních akcích Black Friday. Tomu odpovídá i vyšší nasazení policejních hlídek zejména ve větších městech, na hromadných akcích a v nákupních centrech. V ulicích tak můžete potkat uniformované policisty i s dlouhými zbraněmi, hůře si však povšimnete kriminalistů (v civilu), kteří se zaměřují na majetkovou trestnou činnost. U obchodních center mají zase plné ruce práce dopravní policisté, kteří v případě potřeby usměrňují dopravu a nebo urychleně likvidují dopravní nehody.
Na co bychom si měli dát v adventním období především pozor najdete v tomto článku.
por. David Chaloupka. 1. prosince 2025