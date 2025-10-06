Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Adopce zvířete
Policisté z Nymburka se stali adoptivními rodiči slepičky v Zoo Chleby
Policisté z obvodního oddělení Nymburk se rozhodli podpořit dobrou věc a stali se adoptivními rodiči netradičního zvířete – slepice plemene hedvábnička, která našla svůj domov v Zoologické zahradě Chleby. Slavnostní předání adopční listiny proběhlo 1. října 2025 přímo v areálu zahrady.
Adopce zvířat je jednou z forem podpory, díky níž zoologické zahrady získávají prostředky na chov a péči o své svěřence. Přispívají tak nejen k udržení chodu zahrady, ale také k osvětě a ochraně přírody. Policisté z Nymburka se rozhodli jít příkladem a ukázat, že jejich práce není spojena jen s dohledem nad bezpečností, ale také s aktivní pomocí tam, kde je to potřeba.
Hedvábnička, známá pro své jemné peří a klidnou povahu, se tak stala symbolickým „maskotem“ nymburských policistů. Ti plánují v budoucnu pokračovat v podobných aktivitách, které propojují jejich službu veřejnosti s ochranou životního prostředí.
por. Bc. Tomáš Macura
preventista ÚO Nymburk
6. října 2025