Administrativní a spisový pracovník / pracovnice
Policejní prezidium, ředitelství majetkové správy, odbor správy majetku – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Praha
Náplň práce
- vedení spisové služby
- zpracovávání docházky, dovolenek a dalších personálních náležitostí odboru
- evidence, vyřazování a inventarizace majetku
- spolupráce na úkolech dle aktuálních potřeb
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 09 s platem 23.110,- Kč – 33.220,- Kč (dle započitatelné praxe)
- zvláštní příplatek 2.200,- Kč
- po zapracování osobní ohodnocení dle dosahovaných výsledků
- příspěvek na penzijní připojištění
- možnost závodního stravování
- možnost využití rekreačních objektů Policie ČR za zvýhodněné ceny i pro členy rodiny
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
Požadujeme
- středoškolské s maturitou
- schopnost administrativní práce
- schopnost organizace práce a celkového chodu odboru
- samostatnost a chuť se rychle učit novým věcem
- schopnost pracovat v týmu a ochota pomáhat
- znalost práce na PC, MS Office
- trestní bezúhonnost
Výhodou
- praxe v oblasti administrativní činnosti
- zkušenost s inventarizací majetku
- znalost prostředí Policie ČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ a EKIS II
Další informace
- pevná pracovní doba s možností individuální úpravy
- termín pro zaslání životopisu: do 30. 9. 2025
- možnost nástupu: 1.10.2025 (či dohodou)
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu katerina.haislova@pcr.cz s předmětem „Administrativní a spisový pracovník / pracovnice“.