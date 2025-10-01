Policie České republiky  

Administrativní a spisový pracovník / pracovnice

Policejní prezidium, ředitelství majetkové správy, odbor správy majetku – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Praha

Náplň práce

  • vedení spisové služby
  • zpracovávání docházky, dovolenek a dalších personálních náležitostí odboru
  • evidence, vyřazování a inventarizace majetku
  • spolupráce na úkolech dle aktuálních potřeb

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 09 s platem 23.110,- Kč – 33.220,- Kč (dle započitatelné praxe)
  • zvláštní příplatek 2.200,- Kč
  • po zapracování osobní ohodnocení dle dosahovaných výsledků
  • příspěvek na penzijní připojištění
  • možnost závodního stravování
  • možnost využití rekreačních objektů Policie ČR za zvýhodněné ceny i pro členy rodiny
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna

Požadujeme

  • středoškolské s maturitou
  • schopnost administrativní práce
  • schopnost organizace práce a celkového chodu odboru
  • samostatnost a chuť se rychle učit novým věcem
  • schopnost pracovat v týmu a ochota pomáhat
  • znalost práce na PC, MS Office
  • trestní bezúhonnost

Výhodou

  • praxe v oblasti administrativní činnosti
  • zkušenost s inventarizací majetku
  • znalost prostředí Policie ČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ a EKIS II

Další informace

  • pevná pracovní doba s možností individuální úpravy
  • termín pro zaslání životopisu: do 30. 9. 2025  
  • možnost nástupu: 1.10.2025 (či dohodou) 
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu katerina.haislova@pcr.cz s  předmětem „Administrativní a spisový pracovník / pracovnice“.

 

