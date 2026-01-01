Policie České republiky  

Administrativní a spisový pracovník (metodik výkonu spisové služby)

KŘP Středočeského kraje, oddělení ochrany utajovaných informací a spisové služby – pracovní poměr 


Obecně

  • místo výkonu: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 Zbraslav,
  • pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení, 4 měsíce zkušební doba (neplatí u zaměstnanců útvaru)
  • pevná pracovní doba pondělí – pátek 7:00 hodin – 15:30 hodin

Náplň práce

  • komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty zahrnující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů včetně koordinace činností více spisoven. Usměrňování a koordinace spisové služby včetně zpracovávání návrhů příslušných vnitřních předpisů (spisový řád).
  • metodicky řídí a kontroluje úkoly vyplývající z ustanovení pokynu PP č. 170/2015, spisový řád, ve znění pozdějších předpisů
  • koordinuje a metodicky sjednocuje jednotný výkon spisové služby v rámci KŘP
  • zpracovává metodické návody k jednotnému výkonu spisové služby v rámci KŘP
  • kontroluje a kompletuje skartační návrhy organizačních článků KŘP
  • provádí pravidelná školení
  • eviduje a zpracování doručené/vlastní dokumenty prostřednictvím IS ETŘ či jiným způsobem
  • podílí se na tvorbě interních aktů řízení v oblasti spisové služby
  • provádí další činnosti spojení s administrativní činností oddělení

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 8 s platem 31.360 Kč – 33.420 Kč (podle započitatelné praxe)
  • po zapracování možnost přiznání osobního ohodnocení
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
  • závodní stravování

Požadujeme

  • středoškolské vzdělání zakončené maturitou
  • součástí pracovního místa je získání bezpečnostní prověrky pro stupeň utajení Důvěrné
  • trestní a občanská bezúhonnost
  • znalost práce v IS ETŘ  (trestní řízení výhodou) a práce na PC -  MS Excel podmínkou
  • samostatnost, spolehlivost, pečlivost, flexibilita, komunikace, organizační schopnosti

Další informace

  • termín pro zaslání životopisu:                                27. února 2026
  • možnost nástupu:                                                  01. dubna 2026
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy a telefonického kontaktu pro účely vyrozumění a motivační dopis na e-mail kamila.maresova@pcr.cz s předmětem zprávy „Administrativní a spisový pracovník“. Další případné informace sdělí vedoucí oddělení Kamila Marešová, DiS. – tel. 974 861 212, mobil: 724 115 241

Související dokumenty

