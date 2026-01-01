Administrativní a spisový pracovník
KŘP Středočeského kraje, odbor hospodářské kriminality – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
- pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení, 4 měsíce zkušební doba
- pevná pracovní doba pondělí – pátek 7:00 – 15:30 hodin
Náplň práce
- komplexní zabezpečování administrativní agendy odboru hospodářské kriminality a vedení příslušných spisových evidencí (např. evidence došlé a odešlé pošty, evidence faktur, spisová služba)
- práce s elektronickým evidenčním systémem ETŘ
- administrativní podpora policejních činností
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 7 s platem 31.360 Kč - 33.740 Kč (dle započitatelné praxe)*
- po zapracování možnost přiznání osobního ohodnocení
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
- závodní stravování
Požadujeme
- středoškolské vzdělání zakončené maturitou
- znalost práce na PC, technika administrativy
- znalost MS Office Word – tvorba dokumentu, formátování textu apod.
- znalost MS Office Excel – základní práce s tabulkami, formátování buněk
- vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
Výhodou
- praxe v oblasti činnosti orgánů činných v trestním řízení (není podmínkou)
- znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ
Další informace
- termín pro zaslání životopisu: 29. 05. 2026
- možnost nástupu: 01. 08. 2026
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy a telefonického kontaktu pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu tereza.valnohova@pcr.cz s předmětem „Administrativní a spisový pracovník“.
Případné doplňující informace je možné získat u personalistky Terezy Valnohové, tel. číslo: 974 861 763, mobil: 607 007 948.