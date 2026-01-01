Služba veřejnosti a prestižní povolání

Administrativní a spisový pracovník

KŘP Středočeského kraje, odbor hospodářské kriminality – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
  • pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení, 4 měsíce zkušební doba
  • pevná pracovní doba pondělí – pátek 7:00 – 15:30 hodin

Náplň práce

  • komplexní zabezpečování administrativní agendy odboru hospodářské kriminality a vedení příslušných spisových evidencí (např. evidence došlé a odešlé pošty, evidence faktur, spisová služba)
  • práce s elektronickým evidenčním systémem ETŘ
  • administrativní podpora policejních činností

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 7 s platem 31.360 Kč - 33.740 Kč (dle započitatelné praxe)*
  • po zapracování možnost přiznání osobního ohodnocení
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
  • závodní stravování

Požadujeme

  • středoškolské vzdělání zakončené maturitou
  • znalost práce na PC, technika administrativy
  • znalost MS Office Word – tvorba dokumentu, formátování textu apod.
  • znalost MS Office Excel – základní práce s tabulkami, formátování buněk
  • vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)

Výhodou

  • praxe v oblasti činnosti orgánů činných v trestním řízení (není podmínkou)
  • znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ

Další informace

  • termín pro zaslání životopisu:                              29. 05. 2026
  • možnost nástupu:                                                 01. 08. 2026
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy a telefonického kontaktu pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu tereza.valnohova@pcr.cz s předmětem „Administrativní a spisový pracovník“.

Případné doplňující informace je možné získat u personalistky Terezy Valnohové, tel. číslo: 974 861 763, mobil: 607 007 948.

