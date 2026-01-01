Policie České republiky  

Administrativní a spisový pracovník

Policejní prezidium ČR, ředitelství majetkové správy, odbor veřejných zakázek – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Praha 6, Bubenečská 20
  • pracovní poměr na dobu určitou na 1 rok, 4 měsíce zkušební doba s možností prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou

Náplň práce

Hledáme pečlivého a spolehlivého kolegu/kolegyni, který/á zajistí chod sekretariátu a současně bude mít na starosti agendu spisové služby a archivnictví v souladu s platnou legislativou. Tato pozice je klíčová pro správné fungování vnitřních procesů odboru veřejných zakázek a pro dodržování zákonných povinností spisové služby.

Konkrétně se jedná o tyto činnosti:

  • zajištění každodenního chodu sekretariátu (korespondence, komunikace, příprava podkladů, evidence docházky, dovolené, kalendáře akcí)
  • práce s PC, práce v síti INTRANET - práce s databázovými systémy, např. EKIS WEB
  • příjem, evidence, třídění, ukládání a vyřizování písemností v IS ETŘ
  • komplexní správa spisové služby (vykovávání funkce koordinátora spisové služby, metodická a činnost a Implementace novinek v ETŘ, kontrolní činnost v jednacím protokolu, skartačního řízení a archivní prohlídky, před archivní péče o spisy atp.)  
  • kontrola dodržování správných postupů při vedení dokumentace a komunikace s archivními institucemi

Požadujeme

  • středoškolské vzdělání zakončené maturitou
  • uživatelská znalost MS Office na velmi dobré úrovni
  • praxe v oblasti administrativní činnosti
  • pečlivost, systematičnost, schopnost samostatné i týmové práce
  • profesionální vystupování a organizační schopnosti
  • čistý trestní rejstřík
  • státní občanství ČR
  • orientace v právních předpisech týkajících se spisové služby a archivnictví (výhodou)
  • znalost informačních systémů PČR (výhodou)
  • zkušenost s informačním systémem ETŘ, či jinou spisovou službou (výhodou)

Nabízíme

  • platová třída 9 s platem 23.110,- Kč – 33. 220,- Kč (dle započitatelné praxe)
  • zvláštní příplatek 2.500,- Kč
  • mimořádné odměny dle výkonnosti
  • osobní ohodnocení dle výkonnosti
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace, tábory, zápůjčky na bytové účely)
  • široký slevový benefit program v rámci smluvních partnerů
  • řádná dovolená 25 dní + 5 dní indispoziční volno
  • motivující pracovní prostředí a spolupráci s týmem odborníků
  • možnost profesního vzdělávání (kurz AJ atp.)

Další informace

  • pevná pracovní doba: pondělí + čtvrtek 7:30 – 16:15 hodin, pátek 7:30 – 15:00 hodin s možností úpravy pevné pracovní doby
  • termín pro zaslání životopisu: do 28. 2. 2026  
  • možnost nástupu: 1. 2. 2026 (či dohodou) 
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
  • pokud nebudete do 15 pracovních dnů kontaktováni, bude proveden výběr z jiných uchazečů, přičemž Vámi zaslané dokumenty budou zlikvidovány.


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu martin.fikacek@pcr.cz předmětem „9 PT – administrativní a spisový pracovník ŘMS PP ČR“.

Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího odboru veřejných zakázek plk. Ing. Martina Fikáčka, tel. číslo: 974 835 754.

