Administrativní a spisový pracovník
KŘP Středočeského kraje, územní odbor Příbram, obvodní oddělení Milín - pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: 11. května 321, 262 31 Milín
- pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení, 4 měsíce zkušební doba
- pevná pracovní doba pondělí – pátek 7:00 hodin – 15:30 hodin
Náplň práce
- komplexní zabezpečování administrativní agendy Obvodního oddělení Milín a vedení příslušných spisových evidencí (např. evidence došlé a odešlé pošty, evidence faktur, spisová služba)
- práce s elektronickým evidenčním systémem ETŘ
- řidičské oprávnění skupina B
- administrativní podpora policejních činností
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 7 se mzdou 21.890,- Kč – 31.240,- Kč (podle započitatelné praxe)
- zvláštní příplatek 2.500,- Kč
- po zapracování možnost přiznání osobního ohodnocení
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispoziční volno
- závodní stravování
Požadujeme
- středoškolské vzdělání zakončené maturitou
- znalost práce na PC, technika administrativy
- znalost MS Office Word – tvorba dokumentu, formátování textu apod.
- znalost MS Office Excel – základní práce s tabulkami, formátování buněk
- vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
Výhodou
- praxe v oblasti činnosti orgánů činných v trestním řízení (není podmínkou)
- znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ
Další informace
- termín pro zaslání životopisu: 31.03.2026
- možnost nástupu: 01.05.2026
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy, telefonického kontaktu pro účely vyrozumění a motivační dopis na e-mail milena.schneiderova@pcr.cz s předmětem zprávy „Administrativní a spisový pracovník“. Další případné informace sdělí personalistka Mgr. Milena Schneiderová na telefonním čísle +420 974 879 400, mobil: +420 727 966 947.