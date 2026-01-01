Policie České republiky  

Administrativní a spisový pracovník

KŘP Středočeského kraje, územní odbor Příbram, obvodní oddělení Milín - pracovní poměr 


Obecně

  • místo výkonu: 11. května 321, 262 31 Milín
  • pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení, 4 měsíce zkušební doba
  • pevná pracovní doba pondělí – pátek 7:00 hodin – 15:30 hodin

Náplň práce

  • komplexní zabezpečování administrativní agendy Obvodního oddělení Milín a vedení příslušných spisových evidencí (např. evidence došlé a odešlé pošty, evidence faktur, spisová služba)
  • práce s elektronickým evidenčním systémem ETŘ
  • řidičské oprávnění skupina B
  • administrativní podpora policejních činností

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 7 se mzdou 21.890,- Kč – 31.240,- Kč (podle započitatelné praxe)
  • zvláštní příplatek 2.500,- Kč
  • po zapracování možnost přiznání osobního ohodnocení
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispoziční volno
  • závodní stravování

Požadujeme

  • středoškolské vzdělání zakončené maturitou
  • znalost práce na PC, technika administrativy
  • znalost MS Office Word – tvorba dokumentu, formátování textu apod.
  • znalost MS Office Excel – základní práce s tabulkami, formátování buněk
  • vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)

Výhodou

  • praxe v oblasti činnosti orgánů činných v trestním řízení (není podmínkou)
  • znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ

Další informace

  • termín pro zaslání životopisu:                                31.03.2026
  • možnost nástupu:                                                  01.05.2026
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy, telefonického kontaktu pro účely vyrozumění a motivační dopis na e-mail milena.schneiderova@pcr.cz s předmětem zprávy „Administrativní a spisový pracovník“. Další případné informace sdělí personalistka Mgr. Milena Schneiderová na telefonním čísle +420 974 879 400, mobil: +420 727 966 947.

