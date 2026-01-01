Policie České republiky  

Administrativní a spisový pracovník

KŘP hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál – pracovní poměr 

Obecně

  • Místo výkonu: Praha 4 – Nusle, Sdružení 1664/1
  • pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • Práce s PC, práce v síti INTRANET - práce s databázovými systémy, např. centrální registr zbraní.   
  • Komplexní zajišťování spisové služby.
  • Evidence dokumentů v elektronickém systému spisové služby (IS ETŘ).
  • Předarchivní péče o písemnosti a jejich uložení.
  • Příprava  archiválií ke skartaci podle skartačního řádu.

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 7 se mzdou 20.080,- Kč – 28.660,- Kč (dle započitatelné praxe)
  • zvláštní příplatek 2.500,- Kč
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (produkty spoření na stáří -  po 4 měsících, rekreace, dětské tábory)
  • benefity – závodní stravování, po 6 měsících příspěvek na dopravu ve výši 2400 Kč (Lítačka)  
  • řádná dovolená 200 hodin, 5 dní indispozičního volna
  • s ohledem na pracovní výsledky možnost přechodu z pracovního poměru do služebního poměru

Požadujeme

  • středoškolské vzdělání zakončené maturitou
  • znalost práce na PC, technika administrativy
  • vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)

Výhodou

  • praxe v oblasti administrativní činnosti
  • vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti
  • znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ

Další informace

  • pevná pracovní doba pondělí + středa 7:00 – 17:30 hodin, úterý + čtvrtek 7:00 – 15:00 hodin, pátek 7:00 – 12:30 hodin
  • termín pro zaslání životopisu:         do 20. 2. 2026         
  • možnost nástupu:                           1. 3. 2026 (nebo dle dohody)
  • Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor a vyplnění dotazníku uchazeče

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu krpa.oszbm.evidence@pcr.cz, do předmětu uveďte „7 PT – administrativní a spisový pracovník OSZBM, kontaktní místo P I a P III“.

Související dokumenty

