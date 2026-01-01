Administrativní a spisový pracovník
KŘP hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál – pracovní poměr
Obecně
- Místo výkonu: Praha 4 – Nusle, Sdružení 1664/1
- pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- Práce s PC, práce v síti INTRANET - práce s databázovými systémy, např. centrální registr zbraní.
- Komplexní zajišťování spisové služby.
- Evidence dokumentů v elektronickém systému spisové služby (IS ETŘ).
- Předarchivní péče o písemnosti a jejich uložení.
- Příprava archiválií ke skartaci podle skartačního řádu.
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 7 se mzdou 20.080,- Kč – 28.660,- Kč (dle započitatelné praxe)
- zvláštní příplatek 2.500,- Kč
- možnost čerpání prostředků z FKSP (produkty spoření na stáří - po 4 měsících, rekreace, dětské tábory)
- benefity – závodní stravování, po 6 měsících příspěvek na dopravu ve výši 2400 Kč (Lítačka)
- řádná dovolená 200 hodin, 5 dní indispozičního volna
- s ohledem na pracovní výsledky možnost přechodu z pracovního poměru do služebního poměru
Požadujeme
- středoškolské vzdělání zakončené maturitou
- znalost práce na PC, technika administrativy
- vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
Výhodou
- praxe v oblasti administrativní činnosti
- vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti
- znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ
Další informace
- pevná pracovní doba pondělí + středa 7:00 – 17:30 hodin, úterý + čtvrtek 7:00 – 15:00 hodin, pátek 7:00 – 12:30 hodin
- termín pro zaslání životopisu: do 20. 2. 2026
- možnost nástupu: 1. 3. 2026 (nebo dle dohody)
- Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor a vyplnění dotazníku uchazeče
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu krpa.oszbm.evidence@pcr.cz, do předmětu uveďte „7 PT – administrativní a spisový pracovník OSZBM, kontaktní místo P I a P III“.