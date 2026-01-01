Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Administrativní a spisový pracovník

Policejní prezidium České republiky, úřad služby kriminální policie a vyšetřování – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Praha 7, Jankovcova 1596/14b
  • pracovní poměr na dobu určitou, 3 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • práce s elektronickým evidenčním systémem ETŘ
  • komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty zahrnující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů
  • zajišťování příjmu a odesílání písemností a zásilek ve formě datových souborů prostřednictvím technických prostředků a evidování předepsaným způsobem
  • zabezpečování činnosti podatelny kanceláře úřadu

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 9 se mzdou 25.190,- Kč – 36.210,- Kč (dle započitatelné praxe)
  • zvláštní příplatek 2.200,- Kč
  • benefity – příspěvek zaměstnavatele na důchodové připojištění
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna

Požadujeme

  • vyšší odborné vzdělání nebo středoškolské vzdělání zakončené maturitou
  • znalost práce na PC, technika administrativy
  • vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
  • osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení Důvěrné

Výhodou

  • praxe v oblasti administrativní činnosti
  • vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti
  • znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ

Další informace

  • pevná pracovní doba pondělí – čtvrtek 7:30 – 16:15 hodin, pátek 7:30 – 15:00 hodin
  • termín pro zaslání životopisu: do 10. 4. 2026  
  • možnost nástupu: 1. 5. 2026 (či dohodou) 
  • Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor.


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu vladimira.havlisova@pcr.cz a zároveň michal.sifalda@pcr.cz s předmětem „administrativní a spisový pracovník“.

Případné doplňující informace je možné získat u vedoucí kanceláře úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, tel. číslo: 974 813 812.

Pokud nebudete do 20 pracovních dnů kontaktováni, byla dána přednost jiným uchazečům. Zasláním životopisu vyjadřujete souhlas se zpracováním a využitím Vámi poskytnutých osobních údajů za účelem výběru vhodného pracovníka na nabízenou pozici. Osobní údaje neúspěšných uchazečů budou neprodleně zlikvidovány.

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 