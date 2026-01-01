Administrativní a spisový pracovník
Policejní prezidium České republiky, úřad služby kriminální policie a vyšetřování – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Praha 7, Jankovcova 1596/14b
- pracovní poměr na dobu určitou, 3 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- práce s elektronickým evidenčním systémem ETŘ
- komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty zahrnující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů
- zajišťování příjmu a odesílání písemností a zásilek ve formě datových souborů prostřednictvím technických prostředků a evidování předepsaným způsobem
- zabezpečování činnosti podatelny kanceláře úřadu
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 9 se mzdou 25.190,- Kč – 36.210,- Kč (dle započitatelné praxe)
- zvláštní příplatek 2.200,- Kč
- benefity – příspěvek zaměstnavatele na důchodové připojištění
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
Požadujeme
- vyšší odborné vzdělání nebo středoškolské vzdělání zakončené maturitou
- znalost práce na PC, technika administrativy
- vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
- osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení Důvěrné
Výhodou
- praxe v oblasti administrativní činnosti
- vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti
- znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ
Další informace
- pevná pracovní doba pondělí – čtvrtek 7:30 – 16:15 hodin, pátek 7:30 – 15:00 hodin
- termín pro zaslání životopisu: do 10. 4. 2026
- možnost nástupu: 1. 5. 2026 (či dohodou)
- Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor.
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu vladimira.havlisova@pcr.cz a zároveň michal.sifalda@pcr.cz s předmětem „administrativní a spisový pracovník“.
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucí kanceláře úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, tel. číslo: 974 813 812.
Pokud nebudete do 20 pracovních dnů kontaktováni, byla dána přednost jiným uchazečům. Zasláním životopisu vyjadřujete souhlas se zpracováním a využitím Vámi poskytnutých osobních údajů za účelem výběru vhodného pracovníka na nabízenou pozici. Osobní údaje neúspěšných uchazečů budou neprodleně zlikvidovány.