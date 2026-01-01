Administrativní a spisový pracovník
KŘP Středočeského kraje, oddělení ochrany utajovaných informací a spisové služby – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 Zbraslav,
- pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení, 4 měsíce zkušební doba (neplatí u zaměstnanců útvaru)
- pevná pracovní doba pondělí – pátek 7:00 hodin – 15:30 hodin
Náplň práce
- komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty zahrnující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů včetně koordinace činností více spisoven
- zabezpečuje kompletní agendu spojenou s příjmem, konverzí a odesíláním datových zpráv ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů včetně prováděcích právních vyhlášek
- zabezpečování měsíčních výkazů poštovného včetně přípravy podkladů pro elektronický aplikační systém
- další činnosti spojení s administrativní činností oddělení
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 7 s platem 31.360 Kč (počítáno se zvýšením v návaznosti na rozhodnutí vlády ČR)
- po zapracování možnost přiznání osobního ohodnocení
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
- závodní stravování
Požadujeme
- středoškolské vzdělání zakončené maturitou
- součástí pracovního místa je získání bezpečnostní prověrky pro stupeň utajení Důvěrné
- trestní a občanská bezúhonnost
- znalost práce v IS ETŘ
- samostatnost, spolehlivost, pečlivost, flexibilita, komunikace, organizační schopnosti
Další informace
- termín pro zaslání životopisu: 27. února 2026
- možnost nástupu: 01. dubna 2026
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy a telefonického kontaktu pro účely vyrozumění a motivační dopis na e-mail kamila.maresova@pcr.cz s předmětem zprávy „Administrativní a spisový pracovník“. Další případné informace sdělí vedoucí oddělení Kamila Marešová, DiS. – tel. 974 861 212, mobil: 724 115 241