Administrativní a spisový pracovník

KŘP Středočeského kraje, dálniční oddělení Brodce – místo výkonu práce Bezděčín (Mladá Boleslav) - pracovní poměr 


Obecně

  • místo výkonu: Bezděčín 158, 293 01 Mladá Boleslav
  • pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení, 4 měsíce zkušební doba
  • pevná pracovní doba pondělí – pátek 7:00 hodin – 15:30 hodin

Náplň práce

  • komplexní zabezpečování administrativní agendy dálničního oddělení a vedení příslušných spisových evidencí (např. příjem, evidence, zpracování, odesílání, ukládání analogových/elektronických dokumentů prostřednictvím informačního systému ETŘ i jiným způsobem)
  • práce s elektronickým evidenčním systémem ETŘ
  • zajišťování agendy spojené s příjmem a odesíláním datových zpráv a konverzí ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., prostřednictvím systému ETŘ
  • další činnosti spojené s administrativní činností oddělení včetně spisové služby

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 7 se zvláštním příplatkem: zaručená mzda 29.120 Kč – 30.660 Kč dle započitatelné praxe
  • po zapracování možnost přiznání osobního ohodnocení
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace, dětské tábory, zápůjčky na bytové účely)
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
  • závodní stravování
  • široký slevový benefit program v rámci smluvních partnerů
  • motivující pracovní prostředí a spolupráci s týmem odborníků

Požadujeme

  • středoškolské vzdělání zakončené maturitou
  • znalost práce na PC, technika administrativy
  • znalost MS Office Word – tvorba dokumentu, formátování textu apod.
  • znalost MS Office Excel – základní práce s tabulkami, formátování buněk apod.
  • pečlivost, vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti
  • schopnost samostatné i týmové práce
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
  • státní občanství ČR
  • minimálně řidičské oprávnění pro sk. „B“

Výhodou

  • praxe v oblasti činnosti orgánů činných v trestním řízení případně v jiné státní správě
  • znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ či jinou spisovou službou (výhodou)

Další informace

  • termín pro zaslání životopisu:                              15. 10. 2025
  • možnost nástupu:                                                 01. 11. 2025 nebo dle dohody
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy, telefonického kontaktu pro účely vyrozumění a motivační dopis na e-mail krps.do.brodce@pcr.cz předmětem zprávy „Administrativní a spisový pracovník DO Brodce“.

Další případné informace sdělí vedoucí Dálničního oddělení Brodce npor. Martin Doležal na telefonním čísle +420 974 877 681, +420 702 195 660 případně personalistka daného oddělení Vendula Vítková +420  724 210 547.

