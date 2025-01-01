Administrativní a spisový pracovník
KŘP Středočeského kraje, dálniční oddělení Brodce – místo výkonu práce Bezděčín (Mladá Boleslav) - pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Bezděčín 158, 293 01 Mladá Boleslav
- pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení, 4 měsíce zkušební doba
- pevná pracovní doba pondělí – pátek 7:00 hodin – 15:30 hodin
Náplň práce
- komplexní zabezpečování administrativní agendy dálničního oddělení a vedení příslušných spisových evidencí (např. příjem, evidence, zpracování, odesílání, ukládání analogových/elektronických dokumentů prostřednictvím informačního systému ETŘ i jiným způsobem)
- práce s elektronickým evidenčním systémem ETŘ
- zajišťování agendy spojené s příjmem a odesíláním datových zpráv a konverzí ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., prostřednictvím systému ETŘ
- další činnosti spojené s administrativní činností oddělení včetně spisové služby
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 7 se zvláštním příplatkem: zaručená mzda 29.120 Kč – 30.660 Kč dle započitatelné praxe
- po zapracování možnost přiznání osobního ohodnocení
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace, dětské tábory, zápůjčky na bytové účely)
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
- závodní stravování
- široký slevový benefit program v rámci smluvních partnerů
- motivující pracovní prostředí a spolupráci s týmem odborníků
Požadujeme
- středoškolské vzdělání zakončené maturitou
- znalost práce na PC, technika administrativy
- znalost MS Office Word – tvorba dokumentu, formátování textu apod.
- znalost MS Office Excel – základní práce s tabulkami, formátování buněk apod.
- pečlivost, vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti
- schopnost samostatné i týmové práce
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
- státní občanství ČR
- minimálně řidičské oprávnění pro sk. „B“
Výhodou
- praxe v oblasti činnosti orgánů činných v trestním řízení případně v jiné státní správě
- znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ či jinou spisovou službou (výhodou)
Další informace
- termín pro zaslání životopisu: 15. 10. 2025
- možnost nástupu: 01. 11. 2025 nebo dle dohody
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy, telefonického kontaktu pro účely vyrozumění a motivační dopis na e-mail krps.do.brodce@pcr.cz předmětem zprávy „Administrativní a spisový pracovník DO Brodce“.
Další případné informace sdělí vedoucí Dálničního oddělení Brodce npor. Martin Doležal na telefonním čísle +420 974 877 681, +420 702 195 660 případně personalistka daného oddělení Vendula Vítková +420 724 210 547.