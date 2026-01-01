Administrativní a spisový pracovník

Policejní prezidium ČR, ředitelství majetkové správy, kancelář ředitele – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Praha 3, U nákladového nádraží 3144/4,
  • pracovní poměr na dobu určitou, zkušební doba 4 měsíce s možností prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou.

Náplň práce

  • komplexní zajišťování spisové služby odboru,
  • evidence dokumentů v elektronickém systému spisové služby ETŘ,
  • předarchivní péče o písemnosti a jejich uložení,
  • příprava archiválií ke skartaci podle skartačního řádu,
  • vyzvedávání pošty, třídění zásilek a předání na příslušné odbory,
  • plánování a evidence docházky v systému EKIS,
  • komplexní zajištění chodu sekretariátu ředitele.

Platové podmínky a další benefity

  • 9. platová třída, podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (se mzdou 23.110 – 33.220,- Kč dle započitatelné praxe),
  • zvláštní příplatek 2 500,- Kč,
  • mimořádné odměny,
  • osobní ohodnocení dle zkušeností od 5.000,-  Kč,
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace, dovolená),
  • dotovaná strava,
  • široký slevový benefit program v rámci smluvních partnerů,
  • řádná dovolená 25 dní + 5 dní indispoziční volno,
  • možnost ubytování pro mimopražské v rezortních ubytovnách,
  • motivující pracovní prostředí a spolupráci s týmem odborníků.

Požadujeme

  • vyšší odborné vzdělání (minimálně DiS.),
  • uživatelská znalost MS Office na velmi dobré úrovni, obecná orientace v programovém vybavení,
  • vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání a iniciativní přístup k plněným úkolům,
  • dobré komunikační schopnosti a komunikace v týmu,
  • schopnost samostatného řešení úkolů,
  • pečlivost,
  • odolnost vůči stresu a schopnost přizpůsobení se změně situace,
  • trestní bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
  • státní občanství ČR.

Výhodou

  • praxe v oblasti vedení sekretariátu nebo v administrativní činnosti,
  • znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ,
  • řidičské oprávnění skupiny „B“.

Další informace

  • pevná pracovní doba pondělí – čtvrtek  7:30 – 16:15 hodin, pátek 7:30 – 15:00 hodin s možností úpravy pevné pracovní doby,
  • možnost nástupu: ihned či dohodou,
  • termín pro zaslání životopisu: do 14. 5. 2026,   
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor.


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu jana.horakova4@pcr.cz s předmětem Administrativní a spisovní pracovník“.

Vybraní uchazeči budou následně pozváni k osobnímu pohovoru. Pokud nebudete do 15 pracovních dnů kontaktováni, byla dána přednost jiným uchazečům. Zasláním životopisu vyjadřujete souhlas se zpracováním a využitím Vámi poskytnutých osobních údajů za účelem výběru vhodného pracovníka na nabízenou pozici. Osobní údaje neúspěšných uchazečů budou neprodleně skartovány.

Případné doplňující informace je možné získat u vedoucí kanceláře ředitele plk. Ing. Mgr. Jany Horákové, MBA, tel. číslo: 603 190 305.

