Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
ADENSAM oznámení k naložení se zbraní
Č. j. KRPA-33604-4/ČJ-2026-0011IY
Praha 7. května 2026
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Kontaktní místo Praha I a Praha III se sídlem v Praze 4, Sdružení 1664/1 (dále jen „příslušný útvar policie“), jako věcně a místně příslušný správní orgán
o z n a m u j e
veřejnou vyhláškou vydanou podle § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
panu
ADENSAM Jan, nar. 19.09.1977, hlášen k trv. pobytu na adrese Praha 6, Jaselská 348/3
jako osobě, které se prokazatelně nedaří doručovat písemnost adresovanou do vlastních rukou, v daném případě:
- Oznámení ve smyslu § 125 odst. 2, 3 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu
Písemnost je uložena u správního orgánu, který jí vyhotovil a adresát nebo jeho zmocněnec (§ 33 správního řádu), si jí může vyzvednout na adrese: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Kontaktní místo Praha I a Praha III, Praha 4, Sdružení 1664/1, v úřední dny pondělí a středa od 08.00 do 17.00 hodin, po dobu 15 dnů od vyvěšení tohoto oznámení. Předmětná písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení i bez jejího převzetí (§ 25 odst. 2, správního řádu). Toto oznámení o uložení zbraně je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/sprava-hl-m-prahy-uredni-deska.aspx
npor. Ing. Zdeňka Kopecká
vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 07.05.2026
Sejmuto dne: 22. 5. 2026