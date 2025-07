Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Ach ty krásky v nouzi …

Karviná - při komunikaci na sociálních sítích s dvěma neznámými ženami „přišel“ o téměř půl milionu korun.

Koncem června 2025 oznámil muž středního věku, že se zřejmě stal obětí podvodu. Po komunikaci na sociálních sítích s dvěma neznámými ženami „přišel“ o téměř půl milionů korun.

V období od dubna do října loňského roku navázal kontakt s neznámou osobou, která se na sociální sítí prezentovala jako Natálie. Muže zaujala její zveřejněná fotografie a zahájil čilou komunikaci. V rámci ní z něj neznámá „kráska“ vylákala pod různými záminkami téměř tři sta tisíc korun. Jednalo se o desítky plateb a důvody byly mnohdy až morbidní. Například tvrdila, že jí umřela matka a potřebuje peníze. Ovšem také tvrdila, že z dědictví po matce svůj dluh zaplatí. Přesto, že po celou dobu komunikace poškozeného udržovala v klamném přesvědčení milostného vztahu, osobnímu setkání se vždy vyhnula. Při opětovných žádostech o vrácení peněz zasílala vyhýbavé odpovědi, až nakonec komunikace ustala.

Téměř souběžně, a to od loňského června do letošního května, udržoval poškozený muž na sociálních sítích písemný kontakt s další osobou, Petrou. Také v rámci této komunikace byl žádán o finance. Údajná žena tvrdila, že nemá na jídlo, že splácí dluh po bývalém příteli nebo že potřebuje peníze na operaci svého pejska. Historkami o těžké životní situaci tak zapůsobila na city poškozeného, že ji ve více než osmdesáti platbách zaslal přes dvě stě tisíc korun. Ovšem také ona se osobnímu setkání bránila, například uváděla, že žije v Německu. Poté, co také tato komunikace ustala, podal poškozený muž na okresním státním zastupitelství trestní oznámení.

Policisté územního odboru Karviná zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, kterého se dopustil neznámý pachatel. Za toto protiprávní jednání hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

Znovu nabádáme k opatrnosti nejen při e-mailové komunikaci, ale ve virtuálním prostředí vůbec. Vytvořit si zde jinou identitu není až tak složité a je téměř nemožné si ji ověřit. Buďte velice opatrní při žádostech o poskytnutí finanční pomoci, zvlášť pokud jsou podmínkou pro osobní setkání. Uvěřit iluzi je snadné, ale realita pak může být hodně krutá.

por. Mgr. Daniela Vlčková

oddělení tisku

2. 7. 2025

