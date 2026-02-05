Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
„A tohle už je trestný čin?“
Policisté navštívili v uplynulém týdnu čtyři školy v kraji a mluvili s dětmi o právní odpovědnosti, bezpečí i nástrahách internetu.
Během posledního lednového týdne vyrazili policisté z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje do terénu a navštívili čtyři základní školy v regionu. Celkem oslovili více než 300 dětí. Témata? Od trestní odpovědnosti přes bezpečné chování až po kyberrizika a návykové látky.
„Chceme, aby děti rozuměly světu kolem sebe — a věděly, co je v pořádku a co už může bolet,“ vysvětlil jeden z preventistů.
ZŠ Stráž nad Nisou: Kyberkriminalita a návykové látky pro 8. a 9. třídy
První zastávkou byla ZŠ Stráž nad Nisou. Když jeden z žáků položil otázku: „A jak poznám falešný profil?“, ruce se zvedaly okamžitě.
Policisté s osmáky a deváťáky rozebrali kyberšikanu, podvodné komunikace, rizikové sdílení fotografií i videí a další situace, které se mohou dětem ve světě sociálních sítí stát. V další části mluvili preventisté o návykových látkách, jejich dopadech a právních následcích.
„Internet je jako náměstí. Když byste to neřekli nahlas před školou, nepište to ani na síť,“ zaznělo během besedy.
ZŠ U Soudu Liberec: Cizí osoba a sociální sítě pro 3. a 4. třídy
Druhá zastávka — ZŠ U Soudu v Liberci — patřila mladším dětem.
Téma „Co dělat, když mě zastaví cizí člověk?“ vyvolalo živou debatu i úsměvné příklady.
Policisté s dětmi trénovali bezpečnou odpověď, vysvětlili, kdy je nutné svěřit se dospělému, a upozornili na to, jaká data se na internetu nesdílí.
„Heslo je jako kartáček na zuby — nepůjčuju a pravidelně měním,“ připomněla s úsměvem jedna z preventistek.
ZŠ Praktická Jablonec nad Nisou: Trestní odpovědnost a návykové látky
Třetí školou byla ZŠ Praktická v Jablonci nad Nisou, kde policisté mluvili se žáky 6.–9. tříd.
Probírali, kdy už určité chování není jen „legrace“, ale protiprávní jednání, co je přestupek, co trestný čin, a jak takové situace řeší policie.
Druhá část patřila návykovým látkám. „Krátká zábava může mít dlouhé následky,“ zdůraznili preventisté.
ZŠ Tanvald – Sportovní: Trestní odpovědnost
Čtvrtou zastávkou byla ZŠ Tanvald – Sportovní.
Sedmáci a osmáci se zajímali hlavně o to, od kdy nesou odpovědnost a co všechno už může být protiprávní.
Policisté probírali konkrétní situace z praxe — od drobných krádeží, přes vloupání, až po sprejerství, které bývá mezi mladistvými častým „pokušením“, ale zároveň může způsobit vysoké škody a znamenat i trestní postih.
„Nechci průšvih kvůli hlouposti na zastávce,“ poznamenal jeden z žáků — a právě o takových případech se otevřeně mluvilo.
Děkujeme za aktivitu. A ano — odměny byly.
Zpětná vazba dětí byla velmi pozitivní: ptaly se, sdílely zkušenosti a aktivně se zapojovaly do diskuse.
Nejaktivnější žáci si navíc odnesli drobné předměty s preventivní tematikou — propisky, sešity a další maličkosti, které mají připomenout, že bezpečné chování začíná u jejich vlastních rozhodnutí.
5. února 2026
nprap. Bc. Markéta Razáková