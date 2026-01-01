Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
9. Žádost o zveřejnění informací ohledně zdejšího krajského ředitelství policie
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 2. února 2026 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „povinný subjekt“) prostřednictvím datové schránky žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), kterou se žadatel domáhá poskytnutí následujících informací:
1) „Jaký byl k 31. 12. 2024 skutečný početní stav policistů (fyzických osob) zařazených u Služby kriminální policie a vyšetřování (SKPV) v rámci Vašeho krajského ředitelství?“.
2) „Existuje v rámci Vašeho KŘP specializovaný útvar či pracovní skupina zaměřená na drogovou kriminalitu? Pokud ano, jaký byl k 31. 12. 2024 skutečný početní stav policistů (fyzických osob) vyčleněných pro tyto týmy?“.
3) „Jaká byla v roce 2024 v rámci Vašeho KŘP průměrná délka řízení (počet dnů) u trestných činů dle § 284 a § 285 TZ, a to od okamžiku zahájení úkonů trestního řízení (§ 158 odst. 3 tr. řádu) až do okamžiku skončení věci (např. podání návrhu na obžalobu či jiné vyřízení)?“.
Povinný subjekt po posouzení žádosti uvádí, že neshledal důvody pro odmítnutí žádosti podle § 15 informačního zákona, a proto v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona níže poskytuje požadované informace.
Ad 1) V rámci povinného subjektu bylo ke dni 31. prosince 2024 zařazeno u služby kriminální policie a vyšetřování celkem 341 příslušníků Policie České republiky.
Ad 2) V rámci povinného subjektu je zřízena specializovaná pracovní skupina zaměřující se na drogovou kriminalitu, jejíž součástí je 23 příslušníků Policie České republiky.
Ad 3) Průměrná délka trestního řízení zahájeného a ukončeného v roce 2024 byla u skutkové podstaty § 284 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v průměru 49,4 dne a u skutkové podstaty § 285 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v průměru 7,5 dne.
Požadované informace jsou žadateli poskytovány v souladu s § 4a odst. 1 a 2 písm. a) zákona podle obsahu žádosti v elektronické podobě a budou mu zaslány prostřednictvím datové schránky.