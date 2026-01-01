Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
8. Žádost o poskytnutí dokumentů z konkrétního spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 30. ledna 2026 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „povinný subjekt“) prostřednictvím datové schránky žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“). Žadatel konkrétně žádá o zaslání následujících dokumentů ze spisu č. j. KRPE-82627-4/ČJ – úřední záznam, oznámení přestupku a fotografie zachycující přestupek.
Povinný subjekt po posouzení žádosti uvádí, že neshledal důvody pro odmítnutí žádosti podle § 15 informačního zákona, a proto v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona poskytuje ve spolupráci s příslušným organizačním článkem povinného subjektu (dopravní inspektorát Pardubice územního odboru Pardubice) požadované informace.
Krajské ředitelství k žádosti žadatele sděluje, že požadované úřední záznamy nelze ad hoc poskytnout, neboť se v daném případě podle § 73 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, z důvodu oznámení o podezření ze spáchání přestupku nesepisují. Jedná se totiž o podezření ze spáchání přestupku podle § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, zjištěné automatizovaným technickým prostředkem používaným bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
K požadovaným fotografiím krajské ředitelství sděluje, že byly pořízeny kamerovým zařízením plně automatizovaným a datové záznamy byly automaticky bezobslužně zaslány na Městský úřad Holice, jako obce s rozšířenou působností, kde byly záznamy dále zpracovány a řešeny ve správním řízení. Krajské ředitelství tuto fotodokumentaci nespravuje ani danými fotografiemi nedisponuje. Žadatel se svou žádostí v tomto bodě musí obrátit na výše uvedený městský úřad.
Oznámení přestupku krajské ředitelství zasílá přílohou tohoto sdělení.