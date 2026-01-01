Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
7. Žádost o poskytnutí informací ohledně zásahu hasičů v Chrudimi
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 1. února 2026 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „povinný subjekt“) prostřednictvím e-podatelny žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), která se týkala účasti příslušníků povinného subjektu při zásahu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky dne 30. ledna 2026 přibližně ve 4:30 hodin.
Celé znění včetně poskytnuté odpovědi naleznete v příloze dokumentu.