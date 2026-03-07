Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
60. ročník Mezinárodního filmového festivalu
Festival pohledem policie.
Již dnes, 3. července 20026, začíná v Karlových Varech nejvýznamnější kulturní akce v roce, a to jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Letošní ročník přiláká jako každoročně do lázeňského města tisíce návštěvníků, kteří se za filmovým týdnem sjíždějí ze všech koutů světa.
Připraveni jsou již i policisté z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, kteří připravili rozsáhlé bezpečnostní opatření, jehož cílem je zajistit bezpečnost návštěvníků, obyvatel města i účastníků festivalu. Policisté budou dohlížet na veřejný pořádek, bezpečnost v dopravě, ochranu majetku a plynulost v silničním provozu.
Během celého festivalu bude posílen výkon služby jak uniformovaných policistů, tak i policistů v civilu. Na bezpečnost budou dohlížet také policisté s dlouhými zbraněmi, které mohou návštěvníci potkávat v centru lázeňského města. Jejich nasazení je standartním preventivním opatřením při zabezpečení akcí s vysokou návštěvností a reaguje na současné bezpečnostní doporučení. Cílem je především zvýšit připravenost policie na případné mimořádné události a posílit pocit bezpečí návštěvníků. Na zahájení i ukončení filmového festivalu bude použita antidronová ochrana. Nasazeno bude také speciální velitelsko-štábní vozidlo. „Již delší dobu jsme s organizátory Mezinárodního filmového festivalu v kontaktu a společnými silami připravujeme bezpečnostní a organizační opatření, aby celý festival mohli návštěvníci prožít především v klidu a bezpečí,“ uvedl plk. Mgr. Michal Šavrňa, ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.
Stejně jako v předchozích letech mohou návštěvníci festivalu po celou dobu jeho konání využívat služby Mobilního komunikačního a informačního centra. Sloužit v něm bude společná hlídka policistů a Městských strážníků, kteří jsou připraveni pomoci návštěvníkům např. s orientací ve městě, nebo poradit, kde najít bankomat, autobusové nádraží, hotel apod. Minimálně jeden z policistů je vždy jazykově vybaven a s cizinci se domluví např. německy nebo anglicky. Policisté zde budou vybaveni i přístroji ke zjištění alkoholu v krvi a návštěvníci si tak mohou přijít preventivně nechat provést orientační dechovou zkoušku, aby po festivalových oslavách neřídili svá vozidla pod vlivem alkoholu. Zkrátka nepřijdou ani pejsci návštěvníků, pro které bude připravena čerstvá voda na osvěžení v těchto letních dnech. Toto mobilní centrum začíná každý den na ulici T. G. Masaryka u Spořitelny, po obědě se přesouvá do parku k hotelu Thermal a odpoledne jej můžete zastihnout na Divadelním náměstí poblíž Vřídla.
V souvislosti s festivalem policie apeluje na návštěvníky, aby věnovali zvýšenou pozornost svým osobním věcem. Ve větším množství lidí mohou působit kapsáři, proto doporučujeme nenechávat cennosti bez dozoru a nosit je na bezpečném místě. Stejně tak žádáme veřejnost, aby neponechávala bez dozoru zavazadla, batohy či jiné předměty na veřejných prostranstvích.
Přejeme návštěvníkům poklidný pobyt v Karlových Varech a věříme, že celý filmový festival proběhne bez větších obtíží jako v předešlém ročníku.
O průběhu festivalu, který končí v sobotu 11. července, Vás budeme průběžně informovat v této tiskové zprávě.
mjr. Mgr. Kateřina Pešková
3. 7. 2026