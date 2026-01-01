Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
6. Žádost o doplnění informací k důvodům znemožňujícím měření rychlosti v obci Oldřiš
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 26. ledna 2026 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „povinný subjekt“) prostřednictvím datové schránky v pořadí druhou žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se měření rychlosti vozidel v obci Oldřiš. Žadatel se v reakci na sdělení o poskytnutí informace podle informačního zákona ze dne 6. ledna 2026, č. j. KRPE-118292-3/ČJ-2025-1700KR, které mu bylo téhož dne doručeno prostřednictvím datové schránky, dotazuje na doplňující informace stran důvodů znemožňujících měření rychlosti v dané obci.
Povinný subjekt po posouzení žádosti uvádí, že neshledal důvody pro odmítnutí žádosti podle § 15 informačního zákona, a proto v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona poskytuje ve spolupráci s příslušným organizačním článkem povinného subjektu (dopravní inspektorát Svitavy) níže požadované informace.
Pro provádění měření platí technické podmínky stanovené výrobcem měřící techniky a dále pak právní předpisy, které stanoví formu, která musí být dodržena, aby mohlo být protiprávní jednání řádně zaznamenáno a následně nebylo možné důkazy pořízené z měřícího zařízení důvodně zpochybnit. Mezi technické podmínky patří zejména stanovení konkrétního místa měření tak, aby bylo možné měřící zařízení ustavit v souladu s návodem k použití. Měřící zařízení nebo užité vozidlo rovněž musí být umístěno takovým způsobem, aby netvořilo překážku v silničním provozu a neohrožovalo tak bezpečnost a plynulost silničního provozu a jeho účastníky.
Dalším aspektem je pak taktická volba místa s ohledem na účelnost prováděného kontrolního měření. V případě jasně viditelné přítomnosti policistů v daném místě bude mít spíše preventivní charakter, avšak jeho výsledky neodrazí objektivně realitu, která se v daném místě odehrává v době jejich nepřítomnosti.
V předmětném úseku se přitom nenachází žádné místo, které by všechny uvedené podmínky splňovalo bez výhrad.
S ohledem na požadavek dlouhodobého řešení žadatelem uváděné situace se jeví jako nejobjektivnější volba vhodného dopravně či stavebně technického řešení v daném místě, které aspoň částečně dokáže eliminovat nepřiměřenou rychlost jízdy projíždějících vozidel – viz sdělení ze dne 6. ledna 2026, č. j. KRPE-118292-3/ČJ-2025-1700KR.
Požadované informace jsou žadateli poskytovány v souladu s § 4a odst. 1 a 2 písm. a) zákona podle obsahu žádosti v elektronické podobě a budou mu zaslány prostřednictvím datové schránky.