Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
37. Žádost o poskytnutí informací k výjezdu Policie ČR v obci Morašice
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 13. července 2026 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „povinný subjekt“) prostřednictvím datové schránky žádost žadatelky o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), kterou se žadatelka domáhá poskytnutí „úředního záznamu (výpisu z operačního deníku/knihy služeb PČR) o výjezdu a asistenci hlídky Policie ČR, která byla poskytnuta dne 11. 5. 2023 v obci Morašice u Litomyšle jako bezpečnostní součinnost pro úředníky Městského úřadu Litomyšl, Odboru výstavby, v rámci místního šetření věci neoprávněných černých staveb spekulantů.“.
Povinný subjekt po posouzení žádosti uvádí, že neshledal důvody pro odmítnutí žádosti podle § 15 informačního zákona, a proto v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona uvádí následující. Ve spolupráci s příslušným organizačním článkem povinného subjektu (obvodní oddělení Litomyšl) bylo zjištěno, že povinný subjekt nedisponuje záznamem o události ze dne 11. května 2023, která by se vztahovala k osobě žadatelky a obci Morašice.
Požadovaná informace je žadatelce poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 a 2 písm. a) informačního zákona podle obsahu žádosti v elektronické podobě a bude jí zaslána prostřednictvím datové schránky.