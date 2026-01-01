Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
36. Žádost o poskytnutí informací ohledně podání na OSZ v Pardubicích
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 26. června 2026 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále také jen „povinný subjekt“) prostřednictvím e-podatelny žádost žadatelky o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), kterou se žadatelka domáhá sdělení informace o podateli oznámení o údajně protiprávním jednání žadatelky vůči paní Kučerové na Okresní státní zastupitelství v Pardubicích.
Odpověď je součástí anonymizované přílohy tohoto dokumentu.