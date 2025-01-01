Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
36. Žádost o poskytnutí dokumentů k dopravnímu přestupku z Horního Jelení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 15. listopadu 2025 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „povinný subjekt“) prostřednictvím datové schránky žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“). Žadatel konkrétně žádá o zaslání následujících dokumentů.
„Úřední záznam a fotografie z měřícího zařízení – evidované ve spise KRPH-89268-2/PŘ-2025-170007.“.
Povinný subjekt po posouzení žádosti předně uvádí, že žadatel zřejmě chybně označil č. j., pod kterým jsou požadované dokumenty vedeny, neboť povinný subjekt eviduje řízení vedené pod sp. zn. „KRPE-89268/PŘ-2025-170007“, nikoliv „KRPH-89268/PŘ-2025-170007“.
Ve vztahu k požadovaným dokumentům vedeným pod sp. zn. KRPE-89268/PŘ-2025-170007 pak povinný subjekt sděluje, že neshledal důvody pro odmítnutí žádosti podle § 15 informačního zákona, a proto v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona poskytuje ve spolupráci s příslušným organizačním článkem povinného subjektu přílohou tohoto sdělení požadované dokumenty.
Vzhledem ke skutečnosti, že požadované dokumenty (úřední záznam o podezření ze spáchání přestupku a fotodokumentace) obsahují osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, přistoupil povinný subjekt postupem podle § 12 ve spojení s § 15 odst. 3 informačního zákona k jejich anonymizaci.
Požadované informace jsou žadateli poskytovány v souladu s § 4a odst. 1 a 2 písm. a) informačního zákona podle obsahu žádosti v elektronické podobě a budou mu zaslány prostřednictvím datové schránky.
Požadované dokumenty naleznete v přílohách.