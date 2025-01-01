Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
35. Žádost o poskytnutí informací ohledně instalace radaru u Chocně
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 12. listopadu 2025 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „povinný subjekt“) prostřednictvím e-podatelny žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“). Žadatel konkrétně žádá o sdělení následující informace.
„Od kterého konkrétního data je v provozu radar na měření rychlosti na silnici II/357, lokalita Dvořsko u Choceň.“.
Povinný subjekt shora uvedenou žádost posoudil, přičemž předně konstatuje, že žadatel nedoložil veškeré zákonné náležitosti žádosti podle informačního zákona. Povinný subjekt zde odkazuje na ustanovení § 14 odst. 2 informačního zákona, které stanovuje, že: „Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.“.
Povinný subjekt tedy dále posuzoval, zda je absence výše uvedených zákonných náležitostí překážkou pro vyřízení žadatelovy žádosti, přičemž s ohledem na povahu žádosti a skutečnost, že v daném případě nebyly shledány důvody pro odmítnutí žádosti, tj. není dána povinnost vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti, dospěl k závěru, že informaci lze i přes výše uvedené vady žádosti ad hoc poskytnout.
K obsahu žadatelovy žádosti pak povinný subjekt sděluje, že příslušný dopravní inspektorát povinného subjektu určil Městské policii Vysoké Mýto pouze místo k měření v dané obci (v souladu s § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů), přičemž dané určení s platností do 31. prosince 2027 bylo zasláno Městské policii Vysoké Mýto prostřednictvím datové schránky
dne 29. září 2025. Informací, od jakého konkrétního data je výše zmíněný radar provozován, povinný subjekt nedisponuje.
Požadovaná informace je žadateli poskytována v souladu s § 4a odst. 1 a 2 informačního zákona podle obsahu žádosti v elektronické podobě a bude mu zaslána na jeho e-mailovou adresu.