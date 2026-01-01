Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
35. Žádost o poskytnutí informací k dopravní nehodě služebního vozidla
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 22. června 2026 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „povinný subjekt“) prostřednictvím datové schránky žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), kterou se žadatel domáhá sdělení informací ohledně dopravní nehody služebního vozidla Policie České republiky, ke které mělo dojít dne 18. června 2026 ve Vysokém Mýtě.
Žadatel konkrétně žádá o sdělení následujících informací.
„1) zda k účasti služebního vozidla PČR na předmětné nehodě došlo v souvislosti s plněním služebních povinností PČR či nikoli,
2) zda v okamžiku vzniku nehody bylo či nebylo na policejním vozidle rozsvíceno zvláštní výstražné světla modré nebo modré a červené barvy, a pokud ano, tak zda oprávněně nebo svévolně,
3) zda předmětná nehoda je řádně – a tak tedy objektivně, spravedlivě, a bez protekcí či možností nadržování v rámci mechanismu „policie skrze tzv. OVK vyšetřuje sama sebe“ vyšetřována, a který orgán vyšetřování vede (vedl),
4) jaká je nehodou způsobená hmotná škoda na služebním vozidle PČR.
5) Který z řidičů (popř. jiný subjekt) byl vyšetřováním shledán jako viník dopravní nehody.“.
Povinný subjekt po posouzení žádosti uvádí, že neshledal důvody pro odmítnutí žádosti podle § 15 informačního zákona, a proto v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona níže poskytuje požadované informace.
Ad 1) Ano, k dopravní nehodě služebního vozidla Policie České republiky došlo v souvislosti s plněním služebních povinností.
Ad 2) Nebylo.
Ad 3) Dopravní nehoda je šetřena v souladu se zákonem příslušným dopravním inspektorátem povinného subjektu.
Ad 4) Škoda na služebním vozidle byla na místě hlídkou Policie České republiky odhadnuta na částku 700 000 Kč.
Ad 5) Dopravní nehoda je stále v šetření, viník dosud nebyl určen.
Požadované informace jsou žadateli poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 a 2 písm. a) informačního zákona podle obsahu žádosti v elektronické podobě a budou mu zaslány prostřednictvím datové schránky.